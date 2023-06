Estreias Globoplay de junho 2023 tem ‘Locomotivas’ e ‘História de Amor’

Plataforma inclui título da década de 70 como parte do Projeto Resgate

Duas novas novelas e uma minissérie estão entre as estreias Globoplay de junho 2023. Os folhetins “Locomotivas” (1977) e “História de Amor” (1995) e o seriado “Um Só Coração” (2004) chegam para os assinantes da plataforma de streaming nas próximas semanas. Além disso, “Flor do Caribe (2013)” ganha uma versão restaurada. Mais lançamentos devem ser anunciados nos próximos dias.

Locomotivas (1977) está entre as estreias Globoplay de junho 2023

O Globoplay resgata Locomotivas, um grande sucesso do horário das 19h que foi exibido originalmente no final da década de 70. O folhetim chega na plataforma no próximo dia 18.

A trama de autoria de Cassiano Gabus Mendes, com 168 capítulos, acompanha a história de Kiki Blanche (Eva Todor), uma ex-vedete que deixou a carreira para trás e passou a cuidar de sua família e de um salão de beleza. A protagonista é mãe de Milena (Aracy Balabanian), sua filha legítima, mas também cria Fernanda (Lucélia Santos), Paulo (João Carlos Barroso), Renata (Thaís de Andrade) e Regina (Gisela Rocha).

Milena e Fernanda se apaixonam pelo mesmo homem, Fábio (Walmor Chagas). Ao longo da trama, é revelado que as duas são mãe e filha.

Veja: Como Daniel da novela Terra e Paixão morre?

História de Amor (1995) | Estreias Globoplay de junho

Outra trama que entra para o catálogo em 5 de junho é História de Amor, escrita por Manoel Carlos, conforme anunciado pela plataforma nas redes sociais.

O folhetim tem como enredo principal um quadrilátero amoroso entre Carlos Alberto Moretti (José Mayer), Paula (Carolina Ferraz), Sheila (Lilia Cabral) e Helena (Regina Duarte).

Carlos namorou Sheila por dez anos e, mesmo após o término, a mulher não supera a relação e continua fazendo dezenas de tentativas de se reaproximar de seu amado. O médico, no entanto, se casa com Paula, uma jovem ciumenta.

Apesar da união, Carlos conhece e se encanta por Helena. Ao longo da trama, o protagonista se separa de Paula para ficar com a personagem de Regina Duarte, mas continua sendo assediado por suas ex-namoradas.

Veja: Lucas e Salete são irmãos na novela Mulheres Apaixonadas?

Um Só Coração (2004)

A minissérie Um Só Coração também está entre as estreias Globoplay de junho 2023, conforme adiantado pela colunista Cristina Padiglione, do jornal Folha de S.Paulo.

O seriado de autoria de Maria Adelaide Amaral e Alcides Nogueira tem 55 episódios, exibidos originalmente entre janeiro e abril de 2004 na Globo.

A trama se passa em São Paulo, entre os anos 1922 e 1954, período em que a cidade se torna um grande centro econômico e cultural do país. O enredo acompanha a protagonista Yolanda Penteado (Ana Paula Arósio) uma jovem de família tradicional e admiradora das artes que se apaixona por Martim (Erik Marmo), mas sua mãe Guiomar (Cássia Kiss) reprova o relacionamento.

Outras estreias Globoplay de junho 2023

Em 1º de junho, às 18h, horário de Brasília, o Globoplay realiza uma live para a exibição do último capítulo da novela Todas as Flores, de João Emanuel Carneiro. Após a transmissão ao vivo, o capítulo ficará disponível para todos os assinantes.

A trama mostrará o desfecho da empreitada de Vanessa (Letícia Colin) e Zoé (Regina Casé) pelo dinheiro roubado da Rhodes, além do embate das vilãs com Maíra (Sophie Charlotte). Há ainda o desfecho da ação da quadrilha de tráfico humano que sequestrou Rafael (Humberto Carrão), Joy (Yara Charry) e Diego (Nicolas Prattes).

Já Flor do Caribe (2013), que está disponível na plataforma de streaming, agora terá imagem em alta resolução. A trama foi escrita por Walther Negrão e conta com 160 capítulos. A história gira em torno do triângulo amoroso entre Ester (Grazi Massafera), Cassiano (Henri Castelli) e Alberto (Igor Rickli).

Veja: Dóris de Mulheres Apaixonadas, Regiane Alves apanhou na rua