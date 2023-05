Vai ter 3 temporada de Todas as Flores? Entenda

Popular entre os noveleiros, Todas as Flores liberou sua primeira metade em 2022 e retornou semanalmente em abril de 2023 com a segunda. Os últimos episódios serão lançados em breve e o público já está curioso para saber se vai ter 3ª temporada de Todas as Flores ou se os dois últimos episódios serão a despedida definitiva da obra de João Emanuel Carneiro.

Todas as Flores vai ter continuação?

Por enquanto, não há nenhuma informação da Globo ou do autor da novela que indique uma nova temporada de Todas as Flores. Pelo que se sabe, João Emanuel Carneiro planejou a obra para o total de 85 capítulos. Porém, o sucesso do folhetim pode fazer o canal mudar de ideia e alongar a história, como fez com Verdades Secretas, por exemplo.

Segundo dados da coluna de Cristina Padiglione na Folha de São Paulo, a estreia da segunda metade de Todas as Flores na Globoplay recebeu um aumento de audiência bastante considerável. Os primeiros episódios da segunda fase tiveram um consumo 98% maior do que os primeiros episódios da fase anterior.

Em números mais precisos, a estreia da segunda parte contou com 3,1 milhões de horas de consumo apenas nos cinco primeiros dias no ar.

Desde que foi lançada, Todas as Flores permanece em alta no Top 10 de mais assistidos da plataforma streaming e está sempre os assuntos mais comentados das redes sociais.

Mas e como fica o final de Todas as Flores? Pelo que adiantou as colunas de Marcia Pereira e Debora Lima do Notícias da TV, Humberto (Fábio Assunção) será o único vilão morto no desfecho da novela. Apesar de finais nada agradáveis, Zoé (Regina Casé) e Vanessa (Letícia Colin) permanecem vivas, assim como os mocinhos Maíra (Sophie Charlotte) e Rafael (Humberto Carrão), o que possibilitaria uma continuação.

Nos dois últimos capítulos da trama, que sairão nos dias 31 de maio e 1 junho, Zoé será presa e confessará que incriminou Maíra, deixando a mocinha livre de vez. Enquanto isso, Vanessa vai perder Pablo (Caio Castro) e terá que sobreviver sozinha, para isso ela seguirá os passos do passado da mãe e virará prostituta.

Maíra e Rafael então terão seu aguardado final feliz, criarão o filho Rivaldinho em paz, e também Nico, filho de Vanessa com Pablo.

Quando Todas as Flores vai passar na TV aberta?

E não serão apenas os assinantes da Globoplay que vão poder conferir essa história cheia de reviravoltas. O público da TV aberta poderá conferir a trama de João Emanuel Carneiro diretamente na telinha da Globo a partir do segundo semestre de 2023. A emissora bateu o martelo, de acordo com apuração do portal Memória da TV, a produção estreia no dia 4 de setembro e irá ao ar de segunda a sexta após a exibição de Terra e Paixão.

Assim como foi com Verdades Secretas 2, Todas as Flores contará com a exibição de uma versão exclusiva para a TV aberta, isso porque o folhetim vai sofrer reedições e seus 85 capítulos serão reduzidos a 57 no total, ainda segundo o portal. A produção irá estrear uma nova faixa de novelas às 22h.

A próxima novela exclusiva Globoplay se chamará Guerreiros do Sol e tem previsão de estreia para 2024. A trama será inspirada na história de Lampião e Maria Bonita. A produção será escrita por escrita por George Moura e Sergio Goldenberg e no elenco estão cotados Isadora Cruz, Thomás Aquino, José de Abreu, Nathalia Dill, Irandhir Santos, Osmar Prado, entre outros grandes nomes.

