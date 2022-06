Final Power Couple: quando termina o reality em 2022

Três casais disputam o prêmio, que consiste no saldo acumulado ao longo do reality

A final Power Couple 2022 já está marcada pela Record. Em julho, o público irá escolher qual casal merece levar o saldo acumulado na conta conjunta ao longo da competição. Ainda restam seis casais confinados na mansão power, mas apenas três deles vão para a decisão popular.

Quando será a final Power Couple 2022?

De acordo com a Record, a final Power Couple será realizada no dia 14 de julho, quinta-feira, a partir das 22h45, ao vivo, sob comando de Adriane Galisteu. Os espectadores podem acompanhar o programa pelo canal aberto da Record ou através da plataforma de streaming Playplus.

Ainda restam seis casais na competição: Karoline Menezes e Mussunzinho, Adryana Ribeiro e Albert Bressan, Eliza e Hadballa, Luana Andrade e João Hadad, Michele Passa e Bruno Passa, Brenda Paixão e Matheus Sampaio. Até a data da final, mais três casais serão eliminados e apenas três deles vão avançar para a final.

Fica nas mãos do público decidir quem deve ganhar o prêmio. A votação ocorre no R7, portal oficial da Record, e o resultado é anunciado durante o programa ao vivo.

O casal vencedor leva o saldo acumulado na conta conjunta. O valor depende do desempenho dos casais nas provas realizadas ao longo da competição – eles perdem ou ganham dinheiro de acordo com as apostas feitas uns nos outros antes das provas das mulheres, dos homens e casais.

Audiência Power Couple

Essa é a temporada de menor audiência do Power Couple Brasil. Desde que o programa começou, o reality só bateu mais de 6 pontos em dois episódios, de acordo com dados divulgados pelo Notícias da TV.

O reality vem perdendo até para A Praça É Nossa, do SBT, que registrou 5,6 pontos no dia 16 de junho, enquanto a Record ficou em terceiro lugar com 4,8 pontos de média.

Além da rejeição pelo programa, o Power Couple também sofre com a baixa audiência as novelas da Record, que antecedem o reality.

Depois do fim da temporada, a emissora passará a exibir a segunda temporada do Ilha Record, que será exibido no mesmo horário do Power Couple. O canal já anunciou a lista de participantes, que contará com treze famosos em busca dos prêmios de R$ 500 mil e R$ 250 mil.

Quem já ganhou o Power Couple?

O Power Couple Brasil já está em sua sexta temporada. Relembre os casais que já venceram o programa:

1ª temporada: Laura Keller & Jorge Sousa

2ª temporada: Nayara Justino & Cairo Jardim

3ª temporada: Tati Minerato & Marcelo Galatico

4ª temporada: Nicole Bahls & Marcelo Bimbi

5ª temporada: Matheus Yurley & Mari Matarazzo

Programação Power Couple

Enquanto a final não acontece, o público segue acompanhando as dinâmicas do Power Couple Brasil.

Segunda-feira – a semana de programação Power Couple começa com a prova das mulheres ou dos homens.

Terça-feira – também é dia de prova dos homens ou das mulheres.

Quarta-feira – após as provas individuais, os competidores vão disputar a prova dos casais. Quem ficar em último vai direto para a DR.

Quinta-feira – dia de eliminação. As três duplas que forem pra D.R. serão entrevistados por Adriane Galisteu e darão impressões sobre a primeira semana de jogo. Ao final do programa, um casal será eliminado.

Sexta-feira – dia de festa. Público acompanha o começo do evento ao vivo.

Sábado – melhores momentos da festa.

Depois de saber quando será a final Power Couple, leia também: Participantes Ilha Record 2022: quem estará na 2ª temporada

+ Whindersson Nunes fortuna: quanto o humorista tem na conta?