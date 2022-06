Votação: quem está na DR do Power Couple essa semana (30/06)

Mais uma berlinda marca a sexta temporada do reality show de casais e tem novidade entre quem está na DR do Power Couple essa semana. Apenas Matheus Sampaio e Brenda Paixão retornam para mais uma votação, já os demais casais da disputa por permanência pisam na DR pela primeira vez.

Quem está na DR do Power Couple essa semana na Record?

Matheus Sampaio e Brenda Paixão, Hadballa e Eliza Michele e Bruno Passa estão na DR desta semana no Power Couple Brasil 2022. Os três casais disputam a preferência do público e alguém deixará o reality show da Record ainda hoje, quinta-feira (30).

Brenda e Matheus é quem está na DR do Power Couple essa semana por conta da performance ruim da última prova dos casais. A dupla se deu mal em uma disputa de agilidade e somou o pior tempo entre os competidores. Assim, eles não conseguiram escapar e foram direto para a berlinda.

Michele e Bruno Passa, estreantes na DR, foram parar na disputa por causa dos votos da casa. A dupla de influenciadores foi citada quatro vezes durante a formação de berlinda, na noite de quarta-feira (29).

Eliza e Hadballa acabaram na disputa por causa do saldo da semana. Eles não somaram o pior resultado, porém, tiveram azar, já que os piores valores do ranking eram de Brenda e Matheus, que já estavam na DR, e de Luana e João Hadad, que estavam imunes por serem o casal power da semana. Como tiveram o terceiro pior saldo, o ex-BBB e a namorada foram parar na votação popular.

E falando no casal power, Luana e Hadad puderam escolher entre dois poderes, anular os votos de dois casais ou imunizar alguém. A dupla preferiu imunizar Karol e Mussunzinho.

Quem votou em quem na noite de formação de DR:

Michele e Bruno votaram em Albert e Adryana

Brenda e Matheus votaram em Michele e Bruno

Eliza e Hadballa votaram em Michele e Bruno

Adryana e Albert votaram em Michele e Bruno

Karoline e Mussunzinho votaram Albert e Adryana

Luana e Hadad votaram no casal Michele e Bruno

Veja como foi a votação:

Parcial – Quem deve sair do programa hoje (30/06)?

A parcial do UOL sobre a nova berlinda aponta que o eliminado entre quem está na DR do Power Couple essa semana deve ser o casal Michele e Bruno Passa. A dupla soma a menor porcentagem entre as duplas competidoras até o momento, apenas 12,43% de um total de mais de 2 mil computados.

O segundo lugar na votação é de Eliza e Hadballa. A dupla tem 23,99% dos votos por enquanto. Quem está na DR do Power Couple essa semana e respira com tranquilidade é o casal Brenda e Matheus. Veteranos da DR, a votação parcial indica que os dois serão novamente os mais votados para ficar. Até agora eles somam 63,59% do favoritismo.

Para não perder a noite de eliminação, sintonize na Record TV ou a aba “no ar” do Playplus a partir das 22h45. De acordo com a programação oficial da emissora, o reality comandado por Adriane Galisteu começa após a reprise da novela Amor Sem Igual e ficará no ar até 00h15.

Quem já saiu do Power Couple 2022:

Primeira DR da edição: Rodrigo Mila e Daiana Araújo saíram com 22,28% dos votos

Segunda DR da edição: Dinei e Erika Dias saíram com 18,20% dos votos

Terceira DR da edição: Andreia e Nahim saíram com 18,13% dos votos

Quarta DR da edição: Lucas Cartolouco e Gabi Augusto saíram com 15,63% dos votos

Quinta DR da edição: DR foi cancelada e ninguém saiu

Sexta DR da edição: Ivy e Nandinho saíram com 14,99% dos votos

Sétima DR da edição: Anne Duarte e Pe Lanza saíram com 11,41% dos votos