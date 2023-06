Finalistas Dança dos Famosos 2023: quem compete pelo título

Dos 16 competidores que deram a largada na temporada de 2023 do Dança dos Famosos, apenas quatro continuam na disputa pelo título de campeão, que será entregue no começo de julho. Se na próxima semana Bruno Cabrerizo for eliminado, a final será totalmente feminina. Caso o ator consiga se manter no jogo, o programa perderá Carla Diaz, Rafa Kalimann ou Priscila Fantin.

1 - Rafa Kalimann está em reta final de Dança dos Famosos

A influenciadora, apresentadora e ex-BBB 21 Rafa Kalimann teve a melhor colocação do último programa do Dança dos Famosos e se classificou para a reta final da disputa em primeiro lugar. Na somatória de notas, ela foi a única que alcançou 118 pontos. Em parceria com Fernando Perrotti, a famosa tem se dado bem na competição e não chegou nem perto das repescagens.

A mineira tem 30 anos e é conhecida por seu trabalho na internet e na televisão. Ela tem 22 milhões de fãs no Instagram e já se relacionou com famosos como o cantor Rodolffo Matthaus, Daniel Caon e José Loreto.

2 - Priscila Fantin | Finalistas Dança dos Famosos 2023

Priscila Fantin ficou em segundo lugar no programa desta semana e conseguiu passar de fase. Ela ficou próxima da colocação de Rafa Kalimann, com 117,8 pontos. A atriz teve um começo difícil na disputa de dança e precisou competir na primeira repescagem da temporada por estar no grupo com o pior desempenho da primeira fase. Ao vencer a repescagem, ela ganhou mais uma chance na competição e tem se dado bem na etapa individual.

Longe das novelas inéditas há alguns anos, a famosa continuou nos holofotes das telinhas com as reprises de Chocolate com Pimenta na TV Globo e de Alma Gêmea no canal Viva. Nos últimos anos, a atriz de 40 anos esteve dedicada ao teatro e a empresa que gerencia ao lado do marido, o ator Bruno Lopes.

Veja - Relembre todas as eliminações da competição de dança na temporada

3 - Carla Diaz

Um dos destaques da competição desde a estreia do quadro em 2023, Carla Diaz não precisou passar pelas repescagens e chegou na fase final da competição entre as melhores notas da temporada. Ela somou 117,7 pontos - apenas um décimo de diferença de Fantin - na disputa mais recente da competição e tem chances de se classificar para a sonhada final.

Aos 32 anos de idade, Carla Diaz atua desde criança e tem três décadas de carreira. Nos últimos anos, ela não esteve em novelas, mas atuou nos filmes lançados na Amazon Prime Video sobre o caso de Suzane von Richthofen, além de ter participado do Big Brother Brasil 2021.

4 - Bruno Cabrerizo | Finalistas Dança dos Famosos 2023

Ator de 43 anos, Bruno Cabrerizo é o único homem que restou na competição. Nas notas do último programa, ele competiu contra o cantor Belo e ganhou do músico por apenas um décimo. Bruno e sua parceira Ju Paiva somaram 117,6 pontos, enquanto Belo ficou com 117,5 e deixou a competição.

O famoso já foi jogador de futebol e começou a carreira de ator depois de afastar dos gramados. Ele atuou em produções italianas, portuguesas e em duas novelas brasileiras, Tempo de Amar (2018) e Órfãos da Terra (2019).

Confira - Qual o prêmio da Dança dos Famosos 2023?

Que dia acaba o Dança dos Famosos 2023?

A grande final do Dança dos Famosos está prevista para o dia 2 de julho de 2023. A competição final será disputada entre três duplas. A melhor delas leva um carro 0km para casa, além é claro do cobiçado troféu do programa. Não há prêmio em dinheiro, mas os participantes da atração recebem cachê durante a participação no quadro do Domingão com Huck, então não saem de bolsos vazios.

Foram eliminados ao longo da temporada o cantor Guito, a cantora Linn da Quebrada, o ator Bruno Garcia, o jornalista Thiago Oliveira, o humorista Rafael Infante, a cantora Gabi Melim, a atriz Juliana Alves, o cantor Nattan, o ator Douglas Silva, a atriz Heloísa Perissé, a ex-ginasta Daiane dos Santos e o cantor Belo.

A primeira edição da competição de dança ocorreu em novembro de 2005. No ano seguinte, duas temporadas foram exibidas, uma entre fevereiro e março e outra entre maio e agosto. Depois disso, as demais edições foram todas anuais. A campeã mais recente da competição é a atriz Vitória Strada, que derrotou Vitão e Ana Furtado na final do ano passado.

Leia também - Quem já venceu a Dança dos Famosos do Domingão