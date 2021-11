Valentina Herszage anuncia fim de Quanto Mais Vida Melhor

Depois de quase um ano de produção, Valentina Herszage, uma das protagonistas de Quanto Mais Vida, Melhor, postou em suas redes sociais que a novela enfim terminou de ser gravada. A atriz compartilhou um clique da cena final e agradeceu aos colegas de equipe.

Terminam as gravações da novela

As gravações de Quanto Mais Vida, Melhor foram encerradas na última segunda-feira, 29 de novembro. No Instagram, Valentina Herszage, intérprete de Flávia, publicou uma foto da cena final da trama escrita por Mauro Wilson.

“E assim terminaram as gravações de “Quanto Mais Vida Melhor”. Uma vida inteira dentro de um trabalho. Tenho pouca palavra pra esse tanto que vivi”, escreveu a artista. A atriz também aproveitou para agradecer a equipe da novela. “Meus corações fora do peito. Equipe dos sonhos. Seguimos assistindo a novela, que só começou, pra abastecer a saudade. Viva!”

Quanto Mais Vida, Melhor demorou um ano para ser totalmente gravada. A produção começou em dezembro de 2020, mas passou por algumas pausas devido ao avanço da pandemia de covid-19 no país.

A pandemia também influenciou na data de estreia do folhetim, que inicialmente estava programado para ir ao ar após o fim de Salve-se Quem Puder, no primeiro semestre deste ano. A Globo adiou a estreia para novembro e optou por exibir uma edição especial de Pega Pega entre julho e novembro. Além disso, o título inicial da trama era A Morte Pode Esperar, mas a emissora acabou mudando em respeito às vítimas da crise sanitária.

Quem é a personagem de Valentina em Quanto Mais Vida Melhor?

Em Quanto Mais Vida, Melhor, Valentina Herszage é Flávia, uma dançarina de pole dance que, além de dançar, também canta.

Logo no início da trama, ela se envolve em um golpe com sua colega de boate, Cora (Valentina Bandeira). A protagonista acaba entrando por acaso em um voo com Paula (Giovanna Antonelli), Neném (Vladmir Brichta) e Guilherme (Mateus Solano) e se envolve em uma acidente aéreo. Os quatro personagens escapam da morte, mas em um ano, um deles irá morrer de verdade.

Na novela, Herszage volta a contracenar com Mateus Solano. Em Pega Pega, os atores interpretaram pai e filha nos papéis de Eric e Bebeth. Agora, os personagens Flávia e Guilherme terão um envolvimento amoroso ao longo da novela.