Flay como DJ Vitória-Régia é a campeã do Masked Singer 2023

O vencedor do The Masked Singer Brasil 2023 foi anunciado neste domingo, 9, na final do programa. Quem ganhou o título de campeã da temporada foi a DJ Vitória-Régia, revelando que quem estava por trás da máscara é a ex-BBB Flay. A cantora levou para casa os prêmios em dinheiro e Bitcoins.

Quem ganhou o The Masked Singer 2023?

A DJ Vitória-Régia levou a melhor na final contra a Abelha-Rainha e o Galo, levando para casa o prêmio de R$ 100 mil e mais R$ 150 mil em Bitcoins, se consagrando como a vencedora da terceira temporada do The Masked Singer Brasil 2023.

A mascarada conquistou os jurados e a plateia ao longo da temporada e conseguiu vencer as batalhas até chegar na grande final. Entre suas apresentações destaque na temporada, estão os medleys de 'Something Gotta Hold On Me/Sentou e Gostou/Bang Bang', 'Hello/Disk Me', 'Ex Mai Love', 'Bonekinha' e 'Diamonds'.

VAMOS, GALERA, CAMPEÃS 🗣️ Isso mesmo, a dona desse vozeirão que ocupou nossos corações aos domingos é a @flaayoficial e eu tô aqui impactada com a revelação 😱💜 Quem aí acertou a identidade da verdinha? #TheMaskedSingerBr pic.twitter.com/E3YiUCXv0Y — The Masked Singer Brasil (@MaskedSingerBR) April 9, 2023

Entre as dicas dadas pela cantora, estão: "sou eclética e me viro até em idiomas diferentões"; "estou sempre em cima dos palcos"; "eu sou versátil. Escrevo, dirijo, produzo, atuo, brigo e ainda cozinho para você, se você estiver com fome"; "se fosse um personagem de novela seria Maria do Bairro".

Os jurados deram vários palpites ao longo da temporada, mas o mais forte nas redes sociais sempre foi o nome de Flay. Outras apostas das bancadas eram Luísa Sonza, Any Gabrielly, Wanessa, Ana Castela e Jeniffer Nascimento.

Além da vencedora do The Masked Singer Brasil 2023, o Galo e a Abelha-Rainha também foram desmascarados no último episódio da atual temporada do programa.

Veja quem já foi desmascarado no The Masked Singer 2023?

Quem é a DJ Vitória-Régia?

Flay, 28, é quem está por trás da fantasia de DJ Vitória-Régia. O nome da famosa foi o mais cogitado entre os internautas ao longo da temporada.

Flayslane é natural de Nova Floresta, na Paraíba. A cantora segue carreira musical desde 2008, e fez parte da dupla sertaneja Lane & Mara. Anteriormente, também já havia integrado alguns grupos de forró.

Lane & Mara conseguiram chamar atenção de artistas como Wesley Safadão e Léo Santana, mas foi em 2020 que a fama bateu na porta da cantora quando ela foi selecionada para participar da 20ª edição do Big Brother Brasil. Ela foi eliminada no 13º paredão contra Babu Santana e Thelma Assis, dois dos favoritos da temporada.

Depois do fim do BBB, Flay seguiu carreira solo. A artista já colaborou com a DJ Bárbara Labres, Jerry Smith, Ferrugem, Márcia Fellipe e com a mexicana Dulce María.

Além do trabalho como cantora, Flay também é influenciadora digital e soma mais de 7,5 milhões de seguidores em sua página no Instagram.

Quem são os mascarados? Relembre

Celebridades surpreenderam os jurados ao longo da temporada ao revelarem suas identidades. Entre as personalidades estão atores, cantores, apresentadores e ex-jogadores de futebol.

1º eliminado - Paulo Betti, fantasiado de Coelho, deixou o programa na primeira semana.

2º eliminado - Quem estava por trás da fantasia de Broco Lee era a atriz Erika Januza.

3º eliminado - Milho de Milhões foi eliminado, revelando que quem estava por trás da máscara era Marcelo Serrado.

4º eliminado - O Circo, vivido pelo apresentador Fernando Fernandes, deixou o programa.

5º eliminado - A dupla Romeu e Julieta foi eliminada, revelando os cantores Tatau e Emanuelle Araújo.

6º eliminado - Os cantores Rosana, Patrícia Marx e Sylvinho Blau-Blau foram desmascarados como Os Suculentos.

7º eliminado - O ex-jogador de futebol e comentarista Richarlyson deixou o programa.

8º eliminado - Quem estava por trás da fantasia de Capivara era a atriz Solange Couto.

9º eliminado - Nanda Costa surpreendeu a todos ao revelar ser a Vovó Tartaruga.

Essa é a terceira temporada do The Masked Singer Brasil sob o comando de Ivete Sangalo. Ainda não há informações sobre a quarta edição do programa.

