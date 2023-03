Quem já foi desmascarado no The Masked Singer 2023?

O The Masked Singer 2023 entra em sua reta final e já teve oito fantasias desmascaradas. Ainda restam seis participantes na competição pelo título de campeão da terceira temporada, mas apenas dois deles vão chegar até a grande final. Relembre quem já foi eliminado da competição.

Quem é o Coelho no The Masked Singer 2023?

O primeiro eliminado do The Masked Singer 2023 foi o ator Paulo Betti, que usava a fantasia do Coelho. Ele se apresentou com um mash up das músicas 'It´s Kind Of Magic/Sway/Mamãe Passou Açúcar Em Mim', mas foi escolhido pelos jurados para deixar o programa.

Paulo Betti tem 70 anos e é ator. Ele estará na nova novela das seis, Amor Perfeito. Seu último trabalho foi em 2022, quando esteve em Além da Ilusão.

Broco Lee foi a 2ª eliminada

A segunda personagem a deixar o programa foi a Broco Lee e quem estava por trás da fantasia era a atriz Erika Januza. Na ocasião, a atriz se apresentou com a música 'Sua Cara', parceria de Major Lazer, Pabllo Vittar e Anitta.

Erika tem 37 anos de idade. Seu último trabalho na Globo foi em 2021, quando interpretou Laila em Verdades Secretas II, novela exclusiva para o Globoplay. Ela também já participou do Batalha de LipSync, no Domingão.

Quem é o Milho de Milhões?

O terceiro desmascarado da temporada foi Marcelo Serrado, que estava na fantasia do Milho de Milhões e pegou os jurados de surpresa, principalmente Taís Araújo. O ator se apresentou com a música For Once In My Life, de Steve Wonder, mas perdeu a batalha para a Capivara.

Serrado tem 56 anos de idade. Ele esteve recentemente na novela Cara e Coragem (2022), que terminou em janeiro deste ano.

Circo foi o 4º eliminado do The Masked Singer 2023

O quarto participante a deixar o programa foi o Circo, revelando que quem estava por trás da fantasia era Fernando Fernandes. Ele se apresentou com mashup das músicas 'O Circo/O Vencedor'.

Aos 41 anos, Fernando é apresentador e atleta paralímpico. Ele ficou mais conhecido por ter participado do BBB 2 e por ter comandado o reality show No Limite, também da Globo.

Dupla Romeu e Julieta foi a 5ª eliminada

Romeu e Julieta deixaram o The Masked Singer 2023 no quinto programa da temporada, eliminando os participantes Tatau, 54, e Emanuelle Araújo, 46, que estavam por trás da fantasia. Eles se apresentaram com a música Um Dia de Domingo, de Gal Costa e Tim Maia.

Ambos são cantores. Emanuelle ficou conhecida por substituir Ivete Sangalo como vocalista da Banda Eva, enquanto Tatau ficou famoso com o grupo Araketu.

Quem são Os Suculentos do The Masked Singer?

Primeiro trio do The Masked Singer, Os Suculentos foram desmascarados no sexto programa. Se trata dos cantores Rosana, Patrícia Marx e Sylvinho Blau-Blau, que se apresentaram com a faixa Dancin' Days, do grupo As Frenéticas.

Marx fez parte do Trem da Alegria antes de sair em carreira solo, fazendo sucesso nos anos 90. Rosana ficou bastante conhecida pelo hit "O Amor e o Poder", que estourou com o refrão 'como uma deusa...'. Já Sylvinho também é um cantor de sucesso dos anos 80.

Filtro de Barro foi o 7º eliminado

O Filtro de Barro surpreendeu a todos em sua eliminação - quem estava por trás da fantasia era o ex-jogador de futebol Richarlyson. Na ocasião, ele cantou a música Colombina, de Ed Motta.

Hoje aos 40 anos, Richarlyson é comentarista esportivo do Grupo Globo. Durante sua carreira como atleta, já jogou pelos times São Paulo, Atlético Mineiro, Vitória, entre outros.

Capivara é a 8ª eliminada

Oitava a deixar a competição do The Masked Singer 2023, a Capivara era a atriz Solange Couto. Ela se apresentou com a música Melhor Sozinha, de Luísa Sonza.

A atriz hoje tem 65 anos. Ela é mais conhecida por ter interpretado Dona Jura em O Clone, marcada pelo bordão 'não é brinquedo, não'.