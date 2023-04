Que dia estreia o Linha Direta em 2023?

O Linha Direta já tem data para voltar ao ar! 16 anos depois do fim do programa, a atração volta ao ar agora sob o comando de Pedro Bial e apresentará casos de grande repercussão fechados e outros que ainda estão em aberto, com os criminosos foragidos da justiça.

Linha Direta volta em maio

O programa Linha Direta estreia em 4 de maio de 2023, quinta-feira, de acordo com informações da colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo.

A atração apresentará semanalmente dois casos, sendo um já resolvido e outro ainda pendente. Ambos terão características semelhantes. Além disso, Pedro Bial entrevistará eventualmente testemunhas ou vítimas do crime que possam dar depoimentos para aprofundar a história.

O Linha Direta é um programa jornalístico com temática policial exibido originalmente entre 1990 e 2007. A atração se dedicava a apresentar crimes nos quais os suspeitos ainda estavam foragidos da polícia. Os episódios incluíam um número para denúncias no final, o que ajudou a localizar e prender criminosos em todo o Brasil. A atração foi inspirada em programas norte-americanos como "Yesterday", "Today and Tomorrow" e "The Unsolved Mysteries".

Em 2003, a Globo até recebeu a medalha Tiradentes da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ) por produzir e exibir o Linha Direta, reconhecido por seus serviços prestados para a sociedade. O programa também foi indicado ao Emmy Internacional pela reportagem sobre o Césio 137.

A Globo oficializou a volta do Linha Direta em outubro do ano passado.

Quem vai apresentar o Linha Direta 2023?

Pedro Bial é quem assume a apresentação do Linha Direta neste ano. O jornalista de 65 anos é um dos mais famosos apresentadores da Globo, acumulando passagens por diversos programas da emissora.

O famoso começou a carreira na Globo como correspondente do Jornal Hoje, Globo Repórter e Fantástico, até que se tornou apresentador da atração dominical ao lado de Glória Maria. Também já passou pelo Jornal Nacional, Espaço Aberto e Na Moral.

Bial também é muito lembrado por apresentar o Big Brother Brasil entre 2002 e 2016, quando deixou a atração e foi substituído por Tiago Leifert.

Depois de deixar o BBB, o jornalista passou a comandar o Conversa com Bial, seu próprio programa de entrevistas, além do Som Brasil.

Além do trabalho como jornalista na TV, já escreveu livros, dirigiu documentários e emprestou sua voz para personagens do cinema como dublador.

Quem foi o primeiro apresentador?

O Linha Direta teve três apresentadores ao longo dos anos em que esteve no ar. O primeiro foi Hélio Costa, que ficou no comando da atração entre março e julho de 1990. Depois, o programa encerrou a primeira temporada e o apresentador passou a se dedicar à política.

A atração só retornou para a programação em 1999, apresentado por Marcelo Rezende (1951-2017) que permaneceu à frente da atração até 2002. O carioca, depois de deixar a emissora, trabalhou na Rede TV, mas é mais lembrado por apresentar o Cidade Alerta, na Record, onde permaneceu até 2017, ano de sua morte. Ele foi vítima de câncer no pâncreas com metástase no fígado.

O terceiro apresentador do Linha Direta foi Domingos Meirelles, que permaneceu no comando da atração entre 2002 e 2007, quando o programa chegou ao fim. Hoje, ele está afastado da TV.

Apesar do grande sucesso, o Linha Direta saiu do ar após ter seu formato desgastado após tanto tempo no ar. O programa ficou 'esquecido', até que séries e documentários sobre crimes reais voltaram a fazer sucesso nos últimos meses, reacendendo o interesse do público por programas do gênero.