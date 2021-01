Galã de Gênesis, Carlo Porto revela bastidores e cita cena de nudez

A novela Gênesis estreou na noite desta terça-feira (29 de janeiro de 2021) na RecordTV com a missão de recontar a história bíblica que detalha a criação do mundo antes de uma passagem no tempo ao nascimento de Jesus, principal nome do Cristianismo. No folhetim que tem assinatura de Paula Richard, Carlo Porto interpreta Adão, personagem símbolo da narrativa.

O DCI conversou com o ator, que contou detalhes dos bastidores da novela, cenas de nudez e a parceria com a atriz Juliana Boller, intérprete de Eva.

Onde foram as gravações de Gênesis

Carlo Porto conta que as filmagens foram realizadas no Rio Grande do Sul e no Estado do Paraná. “Passamos várias semanas longe de casa, imersos, quase desligados do mundo exterior. Trabalhar desta forma faz com que a gente se envolva ainda mais com aquilo que fazemos e o projeto ganha com isso. A equipe vira uma família. Chega um hora em que as pessoas se entendem no olhar. A Record tem um time de profissionais muito competente. Direção, cenógrafos, figurinistas, iluminadores, sonoplastas, enfim….tem uma galera dando duro pra fazer um trabalho nota 10. Trabalhar cercado de gente assim acaba sendo muito enriquecedor e prazeroso”, afirma Porto.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Conheça o elenco da novela da Record

Ainda no processo de produção nos primeiros meses de 2020, Gênesis precisou ter as gravações suspensas devido a alta do número de internações e mortes por Covid-19 na primeira onda da pandemia no Brasil e no mundo. No auge do adiamento da produção, Carlo já havia gravado suas cenas na primeira fase da novela. Ao DCI, o ator revela que focou no nascimento da filha Maria Liz, fruto do casamento com Liah Soares.

“Quando as gravações foram suspensas eu já havia terminado de gravar tudo. Finalizamos as gravações da primeira fase da novela em fevereiro. Pra mim foi ótimo assim porque no mês seguinte eu pude entrar em isolamento focando na minha vida pessoal. Eu e a Liah tivemos uma bebê em agosto, ou seja, passamos boa parte da pandemia ocupados com os preparativos da chegada da Maria Liz. Não poderia ter sido melhor. Estávamos inteiros na chegada da nossa filha…nos preparamos pra vinda dela com muita calma, estudamos bastante. E acabou sendo tudo perfeito. Tivemos um parto lindo e ela tá crescendo que é uma beleza”, diz.

Para viver Adão em horário nobre, Carlo Porto disse que precisou desmistificar o personagem. “O maior desafio foi abrir mão de quem eu achava que Adão era e passar a vê-lo como um homem comum. Porque é isso que ele é: alguém como qualquer outro no sentido de que está sujeito às mesmas dificuldades que nós. Isso não é uma tarefa fácil. Adão é alguém que a gente conhece desde sempre. Foi o primeiro homem. Sua história todos nós já ouvimos e talvez, por tudo isso que ele foi, fosse de certa forma difícil entendê-lo como um de nós sujeito às mesmas qualidades, defeitos…humanidades”.

Na estreia de Gênesis, o personagem vivido por Carlo surpreendeu o público ao surgir nu, conforme a história destacada na Bíblia. Para o ator, gravar as cenas de nudez não representou um problema. Segundo ele, o foco da emissora foi contar a história sem explorar a nudez como acontece na história da criação do mundo do livro original. “Para mim isso não se apresentou como um problema em momento algum. Estávamos muito bem amparados. Haviam pessoas dentro da equipe ocupadas em fazer com que os atores (neste caso eu e Juliana) não se sentissem de forma alguma constrangidos ou incomodados. E não foi preciso ficar completamente sem roupas. Nunca foi a intenção da emissora levar a nudez para a tela”.

Parceria com Juliana Boller

Carlo contou com a parceria de Juliana Boller para contar a história do casal Adão e Eva. Ao DCI, ele fala como foi atuar ao lado da colega de trabalho e revela bastidores. “Foi ótima. A Juliana é uma super parceira. Aliás, não só ela. Todo o núcleo familiar ali se deu muito bem. Passamos boa parte da preparação trabalhando com toda família ficcional. Caim, Abel e todas as filhas. Tivemos o acompanhamento da Fernanda Guimarães, que foi a responsável por nortear nossa preparação. Então estávamos todos sempre juntos”.

Carlo Porto e o personagem Adão

Para viver Adão, Porto precisou se dedicar por três meses no processo de preparação para compor o personagem. “Nesse período fizemos muita leitura do material que tínhamos à mão. Além dos roteiros e da própria Bíblia haviam outros textos de apoio como “Adão e Eva: a primeira história de amor” de Bruce Feiler e “Ascensão e queda de Adão e Eva” de Stephen Greenblatt. Tivemos também workshops com historiadores, assistimos a vários filmes de referência indicados pelo nosso diretor geral e fizemos uma vivência incrível nas instalações da nossa produtora, a Casablanca. Isso só pra começar. Grande parte do trabalho foi feito dentro da sala de ensaio com nossa preparadora Fernanda Guimarães. Lá fizemos pesquisa de corpo e de voz, trabalhamos com técnicas teatrais modernas, enfim…passamos cada uma das cenas de diversas formas diferentes. Tudo isso pra que quando chegássemos no set de gravação não houvesse desgaste desnecessário. Foi a melhor preparação para um produto de TV que eu poderia imaginar. Intensa sim mas também muito prazerosa.A Record nos deu tempo e espaço para fazermos o nosso trabalho e eu me sinto um privilegiado em poder ter passado por tudo isso antes das gravações. Pudemos mergulhar fundo para levar ao público o melhor que podíamos.”, revela.

Após gravar suas cenas em Gênesis, Carlo Porto destaca semelhanças do homem atual com Adão. “Depois de haver feito algo que Deus havia pedido a ele para não fazer, Adão começa a vagar sem rumo. Eu acho que assim também é conosco. Entendo que quando não estamos ligados a Deus passamos a viver de forma desnorteada. Na nossa história Adão passou 20 anos assim. Algumas pessoas passam a vida inteira e nunca refletem sobre isso. Eu acho que o que este personagem nos mostra é que de alguma forma ele fez este caminho de volta a Deus. Ele reencontrou um lugar em seu relacionamento com o sagrado. E é isso que eu, Carlo, busco. Relacionamento com Deus”, afirma.

Convite para a novela Gênesis

O ator não foi a primeira opção da Record para viver Adão na novela. Carlo destaca que precisou fazer um teste para conquistar o papel central. “Eu tinha acabado de voltar de Portugal. Estive lá um ano gravando uma novela. Estava passando uns dias no Rio de Janeiro, descansando, quando minha empresária me disse que a Record estava me convidando pra fazer um teste pra uma novela bíblica. Quando eu fui lá fazer fiquei sabendo que eles já haviam testado muitos atores e não tinham encontrado quem eles queriam. Na semana seguinte eles pediram pra me ver novamente. Acho que foi nessa segunda ida que eles bateram o martelo por mim.”

Carlo Porto comenta expectativa sobre a novela Gênesis

Com a novela no ar, Porto destaca expectativa para o desempenho da produção perante ao público e ressalta a atualidade da história. “Tratamos de temas muito atuais. Adão não soube lidar com a saída do Éden e como ficou longe de Deus virou uma pessoa ressentida e amargurada e isso causou muito sofrimento pra família toda. Levar a história deste homem para a TV em um momento em que o número de casos de feminicídio no nosso país são assustadores, como agora, é de extrema importância. Machismo, abuso, misoginia…tudo isso precisa ser debatido. É assim que vamos combater estas doenças sociais”.