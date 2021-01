Novela Gênesis: conheça o elenco da produção da Record

A novela Gênesis ganhou sua estreia na noite de terça-feira (19). A nova produção do canal foi ao ar às 21h00, após o Jornal da Record. No elenco é possível encontrar várias carinhas conhecidas, como Oscar Magrini, Flávia Monteiro, Ângelo Paes Leme, entre outros.

Com mais de 200 atores, 150 capítulos e gravações no Brasil e Marrocos, a novela Gênesis segue a origem da humanidade, separando a trama em sete fases: Jardim do Éden, Arca de Noé, Torre de Babel, Ur dos Caldeus, Jornada de Abraão, Jacó e José do Egito.

Quem está no elenco da novela Gênesis?

Muitos nomes famosos do mundo das novelas estão na produção bíblica da Record TV. Confira o nosso compilado com os principais nomes dos mais de 200 atores da novela e os personagens de cada um.

Carlo Porto e Juliana Boller

Carlo e Juliana já aparecerão no começo da novela Gênesis, eles interpretam Adão e Eva.

Oscar Magrini – Novela Gênesis

O ator viverá o papel de Noé durante a produção do canal.

Ângelo Paes Leme

Ângelo Paes Leme faz o papel de Jafé, pai de Abraão.

Novela Gênesis – Igor Rickli

Igor Rickli, que já atuou na Globo, na novela Flor do Caribe e participou de outras produções bíblicas da Record, como O Rico e o Lázaro, fará o temido Lúcifer.

Eduardo Speroni e Caio Manhente

Durante a fase de Adão e Eva na novela Gênesis, Eduardo Speroni será Caim, irmão de Abel, interpretado por Caio Manhente.

Zé Carlos Machado e Adriana Garambone

Os atores serão um casal, Abrãao e Sara.

Jayme Periard

Ator de diversas novelas, Jayme Periard será Lameque na novela Gênesis.

André Ramiro na Novela Gênesis

Famoso pelos filmes Tropa de Elite 1 e 2, André Ramiro fará parte do elenco da fase da novela que seguirá a história de José. O ator será o Faraó.

Thiago Rodrigues

Na novela Gênesis, Thiago Rodrigues fará Judá, um dos filhos de Jacó.

Emílio Orciollo Netto

Emílio fará o papel do sobrinho de Abrãao, chamado Ló.

Elenco da novela Gênesis – Patrícia França

Patrícia França viverá Bila, uma das concubinas de Jacó.

Flávia Monteiro

Flávia interpretará Aya na novela Gênesis.

Como assistir a Novela Gênesis?

A produção bíblica é exibida de segunda a sábado às 21h00 na Record TV. Você pode assistir aos capítulos no canal da emissora ou pela plataforma streaming Playplus. Saiba os preços dos pacotes do streaming aqui.

