Ganhador do Oscar, filme Parasita vai virar série na HBO

Parasita é um dos filmes mais impactantes e bem-sucedidos dos últimos dez anos, afinal (mesmo após um ano de seu lançamento) continua sendo o filme mais buscado no Google ao redor do mundo. Fora isso, o longa-metragem fez história na cerimônia do Oscar 2020, pois foi o primeiro filme estrangeiro a ganhar o prêmio de Melhor Filme.

Como resultado deste sucesso, era de se esperar que a ideia do filme poderia ser retomada de outra maneira, e isso acontecerá em uma parceria do diretor Bong Joon-ho com a HBO. Saiba mais abaixo sobre a série inspirada em Parasita que está em fase de pré-produção.

Como será o enredo da série inspirada no filme Parasita?

O projeto da série Parasita não teve muitos detalhes divulgados desde janeiro de 2020, quando Bong Joon-ho confirmou a produção, mas algumas informações importantes chegaram a circular em veículos como Collider, Vulture e Vogue. A principal delas é que a série da HBO não será uma continuação e nem um remake do filme original.

Bong Joon-ho chegou a explicar que havia pensado em diversas histórias para ocorrerem entre as cenas do filme, mas para fazer isso “livremente” precisaria criar um “filme de 5 ou 6 horas.” Então, especula-se que a série deva expandir o universo do filme original.

Outro ponto debatido pelo cineasta e os produtores de Parasita é o local onde o roteiro se passará. As duas partes estão em dúvida entre situar a história na Coréia do Sul ou produzir a série em inglês.

Qual é o elenco da produção?

Outro ponto de discussão da pré-produção é justamente quem integrará o elenco. Certamente, isso depende da escolha de Bong Joon-ho sobre onde a história de Parasita acontecerá.

Apesar disso, há informações sólidas do site de entretenimento NME que Tilda Swinton e Mark Ruffalo poderão participar da série televisiva. “Eu amo o filme e adoraria fazer. Estamos somente esperando o script, mas a série realmente está sendo criada”, afirmou Ruffalo durante um evento em março de 2020.

Qual é a data de lançamento da série?

Como resultado dos reflexos da pandemia do coronavírus, muitos projetos em pré-produção acabaram adiados por tempo indeterminado. Originalmente, a HBO e Bong Joon-ho possuíam o interesse de lançar Parasita em 2021, mas não há qualquer confirmação oficial da emissora até o momento. Contudo, é possível assumir que o cineasta deve ter trabalhado no roteiro da série durante o isolamento.

Por que o filme Parasita merece uma série?

Sem dúvidas, grande parte do mérito de Parasita vem de seu roteiro e da incrível direção de Bong Joon-ho. Embora possua temas sérios em foco, o filme consegue entreter e fazer pensar sem utilizar de clichês ou ficar chato. A estrutura do longa-metragem possuem diversas reviravoltas que prendem o espectador. Além disso, Parasita também não é um filme inacessível ou feito para amaciar o ego do próprio diretor.

Sua continuação/expansão em uma série pode ser muito importante para manter vivas as discussões sobre diferentes realidades sociais. Também é inegável que, caso a série seja produzida em inglês, ela atingiria espectadores que podem ter se afastado do filme por conta da língua coreana. Sem dúvidas, a produção é a maneira mais adequada para Bong Joon-ho expor suas ideias na totalidade, afinal uma minissérie pode ter o tamanho do filme de “5 ou 6 horas” idealizado pelo cineasta.