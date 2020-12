O Oscar já está se aproximando e montar uma lista com os filmes mais premiados da história é uma ótima ideia para se preparar, não é mesmo?

Enquanto não conhecemos as indicações do Oscar, uma maratona com os grandes clássicos do cinema é sempre uma grande ideia.

Por isso, o DCI preparou uma lista com os filmes que fizeram história nas premiações e colecionaram estatuetas para você curtir títulos incríveis.

Os filmes mais premiados da história

Em resumo, o Oscar é o prêmio de maior prestígio do cinema e tem uma importância muito grande para a indústria cinematográfica. Por isso, a estatueta é um prêmio bem desejado.

E algumas produções não levaram apenas uma estatueta, mas diversas estatuetas em um mesmo ano. Confira os filmes mais premiados da história:

1. O Senhor dos Anéis: o Retorno do Rei (2003)

Primeiramente, para começar a lista de filmes mais premiados da história, vamos falar sobre o filme que recebeu mais de 30 categorias no Oscar.

O Retorno do Rei recebeu 11 prêmios do Oscar, como Melhor Filme, Direção, Roteiro Adaptado, Efeitos Visuais, Direção de Arte, Efeitos Sonoros, Montagem, Figurino, Som, Trilha Sonora e Canção Original.

O filme conta a história do confronto final na luta pelo controle da Terra Média. Frodo, Sam e Gollum seguem sua viagem para destruir o anel, rumo à Montanha da Perdição.

2. Titanic (1997) – Filmes mais premiados

Mas, claro que não podemos esquecer de um dos maiores filmes já lançados, não é mesmo? Estamos falando de Titanic.

O clássico que conta a história do náufrago de um navio de mesmo nome e nos apresenta o casal Jack e Rose, interpretados por Leonardo DiCaprio e Kate Winslet.

Assim, o filme concorreu a 14 categorias do Oscar e conquistou 11 indicações, incluindo melhor diretor, melhor filme, melhor fotografia e canção original.

O filme revolucionou a indústria cinematográfica e marca até hoje a vida dos espectadores. Recentemente, Titanic voltou para as telonas para todos matarem a saudade dessa produção incrível e tão marcante.

3. Ben-Hur (1959)

O primeiro filme a conquistar 11 estatuetas do Oscar. Ben-Hur levou diversos prêmios, como melhor filme e ator coadjuvante. Além disso, o filme levou melhor direção e outros.

Em resumo, Ben-Hur é um mercador judeu que está condenado a viver como um escravo devido a um desentendimento, mas, ele encontra uma oportunidade de vingança.

4. Minha Bela Dama (1964) – Filmes mais premiados

Audrey Hepburn estrelou um dos filmes mais premiados da história, o Minha Bela Dama. O filme concorreu com 12 indicações ao Oscar e levou 8 dessas indicações do Oscar. Uma adaptação de Pigmaleão, um conto da mitologia grega.

5. Amor, Sublime Amor (1961)

Duas gangues de Nova York disputam uma área, seguindo códigos de guerra e honra. Porém, o líder de uma das gangues, apaixona-se pela irmã do líder da gangue rival, gerando, assim, uma grande guerra.

Assim, Amor Sublime Amor foi premiado com 10 estatuetas do Oscar, com premiações como melhor filme e melhor direção de arte. Além disso, o filme conquistou um Grammy como melhor álbum de trilha sonora de cinema ou televisão.

6. O Paciente Inglês (1996) – Filmes mais premiados

O Paciente Inglês foi indicado por 11 categorias e venceu 9 prêmios, como melhor filme, melhor diretor e mais. Essa produção é um dos filmes mais premiados da história.

Em resumo, o filme conta a história de um desconhecido que teve queimaduras generalizadas quando o seu avião foi derrubado em plena Segunda Guerra Mundial.

Então, ele fica conhecido como paciente inglês e se apaixona pela enfermeira que está cuidando dele, mas ele não consegue lembrar de algumas coisas.

7. Gigi (1958)

Um musical de 1958 que venceu todas as categorias as quais foi indicado, um total de 9 estatuetas. Um milionário mulherengo apaixonado por Gigi, que não aceita o estilo de vida de Gaston. Assim, o filme é um clássico incrível.

8. Sindicato dos Ladrões (1954) – Filmes mais premiados O filme levou 8 estatuetas, de melhor filme a melhor roteiro original. Além disso, se tornou um grande destaque por sair um pouco dos padrões hollywoodianos por expôr alguns problemas sociais latentes da época. Então, Sindicato dos Ladrões foi um grande marco para a indústria do cinema, que precisava trazer esses problemas como temas importantes a serem debatidos. Um jovem sonha em conquistar o seu espaço no boxe, mas acaba tendo que perder uma luta por um mafioso, seu chefe. Então, o jovem presencia um assassinato cometido pelos capangas e se acha o responsável pelo crime.

Dessa maneira, você pode montar a sua lista de filmes para se preparar para maratonar os filmes mais premiados e se encantar com as histórias e atuações.

Mas, você já assistiu a algum desses filmes? O que você achou?