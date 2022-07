Geninho Pão Pão Beijo Beijo hoje: Paulo Vignolo é famoso dublador

Paulo Vignolo chamou atenção aos 13 anos de idade nas telinhas, quando atuou na novela Pão Pão Beijo Beijo. O garoto conquistou o público ao criar uma amizade marcante com o personagem Soró, interpretado por Arnaud Rodrigues, e até hoje é lembrado pelo papel. Atualmente, o folhetim tem sido reprisado no canal Viva, o que traz Paulo de volta aos holofotes. Porém, o famoso nunca abandonou a indústria, apenas migrou para uma posição atrás das câmeras. O Geninho Pão Pão Beijo Beijo hoje é dublador e empresta sua voz para grandes artistas.

Como está o Geninho Pão Pão Beijo Beijo hoje?

O Geninho Pão Pão Beijo Beijo hoje é dublador e empresário, ele comanda o próprio estúdio no Rio de Janeiro, seu estado de origem. Casado com a artesã Erika Vignolo, Paulo Vignolo atualmente tem 52 anos de idade e em dezembro completará mais um ano de vida. O artista não atua na frente das câmeras desde os anos 90, mas é famoso no universo da dublagem. Ele foi responsável por dublar os atores norte-americanos Jack Black, Heath Ledger e Edward Norton em diversos trabalhos.

Paulo foi a “voz brasileira” de Jack Black em filmes como O Amor é Cego (2001), King Kong (2005), O Amor Não Tira Férias (2006), Trovão Tropical (2008), Goosebumps: Monstros e Arrepios (2015), O Mistério do Relógio na Parede (2018), Goosebumps 2: Halloween Assombrado (2018) e os recentes lançamentos da franquia Jumanji.

Como Edward Norton, o ator emprestou sua voz para os longas As Duas Faces de Um Crime (1996), A Cartada Final (2001), Dragão Vermelho (2002), Cruzada (2005), O Legado Bourne (2012), além de O Incrível Hulk (2008), filme que introduziu o super-herói ao Universo Marvel. Ele parou de dar voz ao personagem quando o ator Edward Norton foi substituído por Mark Ruffalo.

Já para o ator Heath Ledger, Paulo dublou os filmes O Patriota (2000), Coração de Cavaleiro (2001) e Os Irmãos Grimm (2004). Ele também dublou o ator Kevin Hart em Meu Nome é Taylor, Drillbit Taylor (2008) e Velozes e Furiosos: Hobbs & Shaw (2019).

Além disso, quem assistiu a série de comédia Eu, a Patroa e as crianças também conhece a voz do dublador. Ele é responsável pelo personagem Michael Kyle. A produção foi exibida durante muitos anos nas tardes do SBT e hoje ainda é transmitida, mas pelo canal Comedy Central, na TV fechada.

Além destes trabalhos, o Geninho de Pão Pão Beijo Beijo hoje também é conhecido por dar voz ao Nelson de Os Simpsons, Amor de Peixes em Cavaleiros do Zodíaco e o personagem Elliot da animação O Bicho Vai Pegar.

O Geninho Pão Pão Beijo Beijo hoje também é dono do próprio estúdio, o Gigavoxx. O estúdio está no mercado desde 2005 e já realizou trabalhos para grandes estúdios, como Universal Pictures films, Disney Pictures, Fox Filmes do Brasil, Discovery Inc., Paramount Pictures, entre outros.

Veja trechos de algumas dublagens do Geninho Pão Pão Beijo Beijo hoje com o vídeo do DubBr, canal dedicado a dublagem:

Quem era Geninho em Pão Pão Beijo Beijo

Para quem não lembra, Geninho era Filho de Guido (Mano Benvenutti) e Loreta (Renata Fronzi) na novela Pão Pão Beijo Beijo. O garoto era o caçula da família e chamava a atenção do público por ter cenas engraçadas, como as brigas com o tio Gígio (Laerte Morrone), com quem dividia o quarto.

Quando o menino viaja até o Rio de Janeiro, para ficar na casa da avó, ele conhece Soró e se torna grande amigo do personagem de Arnaud Rodrigues. Geninho tinha muito contato com a natureza e gostava de se aventurar.

Ator que interpretou Soró já morreu

Intérprete do grande amigo de Geninho na trama de Pão Pão Beijo Beijo, o ator Arnaud Rodrigues faleceu em fevereiro de 2010, aos 67 anos de idade. O famoso foi vítima de um naufrágio que aconteceu no lago da Usina Hidrelétrica de Lajeado, que fica entre o município de Lajeado e Palmas, capital do Tocantins. O acidente aconteceu enquanto o ator estava em um passeio de barco.

Além de Pão Pão Beijo Beijo, ele era conhecido por seu trabalho com Chico Anísio nas telinhas, além de ser o Coronel Totonho A Praça é Nossa, programa humorístico do SBT.

