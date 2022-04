Gil morre em Pantanal? Família Marruá sofre com nova tragédia

Maria e Gil se mudaram para a região pantaneira em busca de paz, mas a tragédia insistirá em cruzar o destino do casal. Nos próximos capítulos, Gil morre em Pantanal após levar um tiro de um jagunço e deixará a esposa sozinha com a recém-nascida Juma (Alanis Guillen).

Como Gil morre em Pantanal?

Logo após o nascimento de Juma, Gil morre em Pantanal, vítima de um jagunço. Quando Maria Marruá pensa que viverá em paz com o marido e com a filha, o personagem de Enrique Diaz levará um tiro de um grileiro do fazendeiro assassinado por ele no Paraná e morrerá no mesmo instante, deixando Maria ainda mais abalada com a tragédia.

“Chegou sua hora, Gil. Eu vim fazer um acerto de contas. Um homem honesto que tu deixou mortinho lá no Paraná”, diz o capataz antes de atirar no posseiro, na versão original da novela.

Maria não vai deixar o assassino de Gil ficar impune. A mulher vai atrás do matador e lhe dá um tiro. O homem cairá morto no chão.

Maria Marruá morre

Maria Marruá também morre na novela, mas somente na segunda fase da trama, quando Juma já está adulta.

Quem assistiu aos primeiros capítulos de Pantanal deve se lembrar que Gil matou o fazendeiro na frente da sua família, inclusive na presença de sua filha ainda criança.

A menina cresce e se torna Muda (Bella Campos), que vai até o Pantanal e pede abrigo na casa das Marruás. Maria e Juma nem desconfiam que a jovem está ali em busca de vingança. Elas lhe dão o apelido de Muda, já que a garota nunca fala nada.

Ao longo da trama, Maria começa a ser perseguida por um atirador, que revela que deve matá-la. O personagem dá um tiro na mãe de Juma, que cai morta. A audiência então descobre que ele também é filho do homem morto por Gil e irmão de Muda. Os dois planejaram a vingança juntos.

Juma descobrirá que Muda se instalou em sua casa apenas para se vingar de sua mãe. Quando a protagonista fica sabendo de toda a verdade, se transforma em onça-pintada para enfrentar a farsante.

Depois da morte da mãe, Juma ficará órfã e sozinha no mundo. Ela será acolhida por José Leôncio (Renato Góes/Marcos Palmeira), que teme que a protagonista seja a próxima vítima de Muda. Ela também se apaixonará por Jove (Jesuíta Barbosa), filho do fazendeiro.

