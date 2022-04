Novela Pantanal 2022 assistir online: como acompanhar os episódios

A trama das nove é exibida de segunda a sábado na Globo, mas é possível acompanhar a novela Pantanal 2022 assistir online. Os capítulos são disponibilizados na plataforma de streaming Globoplay após a exibição na TV e alguns deles estão liberados para não-assinantes.

Novela Pantanal 2022 assistir online: como ver os episódios

Para acompanhar a novela Pantanal 2022 assistir online, é necessário ser assinante da plataforma de streaming Globoplay. Depois que os capítulos são exibidos na televisão, eles ficam disponíveis para quem tem um dos planos pagos da plataforma.

No entanto, o Globoplay disponibilizou gratuitamente os episódios da primeira semana da novela para não-assinantes. É possível assistir os primeiros seis capítulos da história de José Leôncio (Renato Góes/Marcos Palmeira) de graça até 4 de abril, segunda-feira. Depois, a trama volta a ser fechada aos assinantes.

Pantanal está em destaque na página inicial do Globoplay. A obra também está disponível na aba ‘novelas’ ou procurando pelo nome do folhetim no campo de busca. Depois é só clicar em cima do episódio desejado para dar o play.

Quem quiser se tornar assinante da plataforma de streaming para acompanhar Pantanal, pode adquirir um dos planos de pagamento mensal ou anual – os valores começam em R$24,90. O Globoplay aceita pagamentos via cartões de crédito, débito ou carteira digital. Basta entrar na plataforma e clicar em “assine”.

A novela Pantanal já passou na Globo?

Essa é a primeira vez que Pantanal está sendo exibida na Globo. Na verdade, esse é um remake da trama escrita por Benedito Ruy Barbosa.

Pantanal foi gravada e exibida originalmente pela TV Manchete em 1990. Diante do sucesso de audiência e repercussão, a emissora incluiu a novela mais uma vez em sua grade ao longo da década de 90. A grande aceitação do público chamou a atenção do SBT e da Globo.

A emissora de Silvio Santos adquiriu o folhetim em um leilão quando a Manchete faliu e reexibiu a novela em 2008, o que rendeu um longo processo para o SBT. Já a Globo comprou os direitos diretamente com Ruy Barbosa para produzir a nova versão do folhetim.

Depois de 32 anos, a nova versão finalmente chegou às telas da Globo, agora adaptada por Bruno Luperi, neto do autor da versão original.

Resumo

Na primeira semana de exibição de Pantanal, o público acompanhou o começo da história de José Leôncio e Maria Marruá (Juliana Paes), núcleos diferentes mas que se cruzam ao longo da novela.

Zé Leôncio se tornou o maior peão da região pantaneira após assumir os negócios da família, depois do desaparecimento de seu pai Joventino (Irandhir Santos). O homem sumiu sem deixar rastros, o que deixou o peão desolado.

Foi também na primeira semana que Zé acolheu Filó (Letícia Salles/Dira Paes) em sua fazenda, após a mulher chegar grávida no local. No entanto, sem saber que a moça é apaixonada por ele, o peão conhece Madeleine (Bruna Linzmeyer/Karina Teles) durante uma viagem ao Rio de Janeiro e se casa com a patricinha.

Enquanto isso, Maria e Gil (Enrique Diaz) chegam ao Pantanal em busca de paz após seus três filhos serem assassinados durante conflitos com fazendeiros no Paraná. O casal se assenta nas terras de José Leôncio.

Nos próximos capítulos, será mostrado o casamento de Zé e Madeleine, a chegada da ricaça no Pantanal e a nova gravidez de Maria.

+ Como termina a novela Pantanal? Quem fica com quem no final