A série Emily em Paris ganhou fãs ao redor de todo o mundo. Conheça um pouco mais sobre as polêmicas em torno desse título da Netflix.

Polêmicas Emily em Paris: entenda por que a série irritou espectadores ao redor do mundo

Recentemente, a Netflix lançou Emily em Paris e o sucesso que a série fez trouxe diversos debates e polêmicas. As polêmicas sobre Emily em Paris têm se misturado com os elogios e artigos sobre o estilo do figurino da série.

Apesar de ter conquistado corações, as opiniões sobre a série ficaram dividas e a produção também gerou muitas críticas negativas por reforçar estereótipos e criar uma Paris não muito real.

Sobre Emily em Paris

Antes de tudo, é importante contextualizar um pouco sobre a série. Emily em Paris conta a história de Emily, interpretada por Lily Collins, uma jovem norte-americana que é transferida para Paris para trabalhar em uma agência de Marketing.

Emily tem um estilo bem marcante e usa roupas que estão sempre na moda. Um dos pontos mais chamativos da série é a eterna Fashion Week que é a vida de Emily.

Durante a trama, Emily precisa se adaptar a uma cultura completamente diferente da que ela estava acostumada, ao mesmo tempo em que precisa aprender a lidar com a sua nova chefe que não aceita a chegada de Emily.

Além dos dramas profissionais, a protagonista também precisa aprender a administrar suas relações pessoais. Amigos, paqueras e muito mais.

De maneira geral, Emily em Paris é uma série leve de assistir e tem uma pitada de uma comédia romântica.

Polêmicas sobre Emily em Paris

De maneira geral, a série da Netflix trouxe diversos assuntos à tona, como Marketing, moda, relações de trabalho abusivas e mais. Conheça algumas das polêmicas sobre Emily em Paris:

Estereótipos

Segundo alguns espectadores, a série reforça alguns estereótipos relacionados aos franceses e aos europeus. Inicialmente, um dos estereótipos é a preguiça em trabalhar. Em um momento da série, ela se depara com o escritório abrindo às 10h da manhã.

Apesar de o expediente francês ser um dos mais curtos do mundo, a forma como é colocada na série é considerada pejorativa por muita gente.

Outro estereótipo que merece comentários é um dos mais antigos sobre franceses. Ao aparecer na série é a respeito da higiene dos franceses ou europeus. Emily se relaciona sexualmente com um francês que decide não tomar banho após o sexo. Isso gera estranhamento na protagonista.

Mais uma vez, a série reforça um estereótipo quando Emily se depara com a sexualidade francesa. Na série, os franceses são sem pudor em relação a sexo.

Além disso, a série traz outros estereótipos como “franceses fumam muito” ou “arrogância dos franceses”. Esses estereótipos aparecem ao longo da série em cenas rápidas e que parecem não ter muita importância para a trama.

Mas não é só isso: a série ainda traz outro estereótipo relacionados à Paris: que os parisienses estão sempre na moda e se apegam muito a isso.

Intolerância

Além dos estereótipos acima, uma das críticas ao redor da série é a forma ela trata os franceses em suas relações interpessoais, principalmente, no ambiente de trabalho.

Os colegas e chefes de Emily não aceitam muito bem a chegada da nova funcionária. Assim, a forma como os franceses tratam Emily é uma das polêmicas sobre Emily em Paris.

Machismo e assédio

Além disso, a série também aborda o machismo e assédio como normalidades. Emily é assediada por alguns dos clientes da agência e isso é visto como um acontecimento normal e corriqueiro.

Em um determinado momento, Emily até cai na cantada de um dos clientes. E isso gerou muita polêmica ao redor da série.

Soluções de Marketing nada criativas

Apesar de muitos profissionais de marketing citarem a série como um espelho para a área, não é bem assim. Emily apresenta soluções nada criativas ou inovadoras para a solução de problemas de marca.

Além disso, ela despreza o uso de influenciadoras em alguns momentos e, por muitas vezes, ultrapassa os limites da razão para conquistar clientes.

Cidade Perfeita

Apesar de Paris ser incrível, Emily em Paris coloca a capital da França como uma cidade perfeita, onde não existe nada de ruim. Paris, na série, é como o mundo ideal, onde não há problemas.

Por isso, muitos franceses criticaram a série, chegando a falar que nem parecia que tinha sido filmada em Paris.

Ame ou odeie

Concluímos, assim, que a série, apesar de trazer aquele humor leve e romântico, não é uma série livre de críticas negativas e polêmicas. Certamente, as polêmicas sobre Emily em Paris são muitas, mas isso não significa que a série não seja boa. Em sua estreia, ficou entre os 10 títulos mais assistidos.

Mesmo assim, com todas as polêmicas, vale muito a pena assistir Emily em Paris. Você vai se divertir bastante!