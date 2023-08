Quando estreia o Melhor da Noite, programa de Glenda e Zeca Camargo na Band

O Melhor da Noite já tem data para ir ao ar. O novo programa de Glenda Kozlowski e Zeca Camargo substitui o "Faustão na Band" a partir da terceira semana de agosto com um programa diário e ao vivo. A atração combina quadros de jornalismo, entretenimento e até um reality show amoroso.

Quando começa o Melhor da Noite?

O programa Melhor da Noite estreia em 21 de agosto, segunda-feira, às 20h30, horário de Brasília. A atração vai ao ar de segunda a sexta, ao vivo.

Reunindo jornalismo, entretenimento e interatividade, o programa terá uma série de quadros diferentes que envolvem gastronomia, games, viagens, ciência e um reality especial para que pessoas acima de 50 anos possam encontrar seus pares perfeitos no chamado "Melhor do Amor".

Através de reportagens especiais, o público vai descobrir o Brasil e os brasileiros que não foram vistos, conhecer relatos inspiradores, lugares pouco visitados, desbravar o planeta animal e aprender receitas sofisticadas gastando pouco. A atração promete trazer histórias do campo, de empreendedorismo, musicais com artistas famosos e com quem está começando, assuntos factuais e uma forte participação digital.

Além de Glenda e Zeca, o Melhor da Noite conta em seu elenco com o rapper Thaíde, o jornalista e humorista Magno Navarro, o chef de cozinha Rodrigo Oliveira e Rodrigo Alvarez, colunista internacional na Europa.

Os apresentadores também terão a ajuda de uma Inteligência Artificial. A voz feminina vai agregar com informações, comentários, ajustes técnicos e ainda tirar dúvidas de quem estiver assistindo. Outra novidade é que todas as emissoras da Band espalhadas pelo País estarão envolvidas no projeto como uma forma de trazer as identidades, os sotaques e as expressões culturais de cada região.

O estúdio onde o programa será transmitido terá uma plateia com capacidade para 100 pessoas, que vão ter a oportunidade de interagir com os apresentadores através das dinâmicas que serão realizadas no palco. Já o público de casa poderá participar da atração através das redes sociais, links ao vivo, sorteios e enquetes.

“Eu quero que as pessoas se sintam na sala da casa dos melhores amigos e que seja um encontro diário para conversar, dar risada, mergulhar em uma notícia que chamou mais atenção. Gosto muito dessa ideia de trabalhar com assuntos variados e nunca comandei uma atração com plateia, então vai ser muito gostoso ter esse olho no olho e sentir o calor humano de pertinho”, disse Glenda. A jornalista passou mais de 30 anos se dedicando exclusivamente a coberturas esportivas.

Como assistir ao novo programa da Band?

O jeito mais convencional de assistir ao Melhor da Noite é sintonizando na Band no horário indicado. Os espectadores que estiverem longe da televisão podem acompanhar a programação da emissora através do Bandplay, plataforma de streaming que libera gratuitamente o sinal mediante cadastro.

Passo 1: acesse o Bandplay no navegador de seu computador ou smartphone. Se preferir, baixe o aplicativo na App Store, para iOS, ou Google Store, para Android.

Passo 2: se você já tem um cadastro, clique em 'entrar' no canto superior direito. Se não, opte por criar a sua conta.

Passo 3: insira seu nome completo, e-mail, data de nascimento, gênero, país e crie uma senha de acesso. Também é preciso concordar com os termos de uso e política de privacidade. Feito tudo isso, clique em cadastrar.

Passo 4: depois de concluir essa etapa, você já consegue assistir a Band. Clique em 'ao vivo' e no logo da emissora. A transmissão será iniciada em poucos segundos.

