Globo de Ouro 2021: veja a lista completa dos indicados

As nomeações para o Globo de Ouro 2021, celebrando o melhor da televisão e do cinema, foram anunciadas na quarta-feira, dia 3 de fevereiro. Os indicados deste ano são uma mistura do antigo e do novo, destacando o que assistimos de casa durante a quarentena.

A Netflix liderou as indicações para a televisão e para o cinema, incluindo o drama “Mank”, que teve seis acenos de cabeça.”The Trial of the Chicago 7″ seguiu com cinco indicações. Nas categorias de televisão, o drama real da Netflix, “The Crown”, obteve seis indicações, seguido pela premiação do ano passado, a comédia “Schitt’s Creek”, com cinco.

Chadwick Boseman, que morreu no ano passado aos 43 anos após uma batalha particular contra o câncer de cólon, recebeu uma indicação póstuma por seu papel no filme da Netflix “Ma Rainey’s Black Bottom”.

Tina Fey e Amy Poehler retornam como anfitriãs do evento pela quarta vez. O Globo de Ouro será realizado no domingo, 28 de fevereiro na NBC, e será transmitido virtualmente.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Veja a lista dos indicados ao Globo de Ouro 2021

Melhor desempenho de um ator em uma série de televisão – musical ou comédia

Don Cheadle – “Black Monday”

Nicholas Hoult – “O Grande”

Eugene Levy – “Schitt’s Creek”

Jason Sudekis – “Ted Lasso”

Ramy Youssef – “Ramy”

Melhor desempenho de uma atriz em uma série de televisão – musical ou comédia

Lily Collins – “Emily em Paris”

Kaley Cuoco – “O comissário de bordo”

Elle Fanning – “A Grande”

Jane Levy – “Zoey’s Extraordinary Playlist”

Catherine O’Hara – “Schitt’s Creek”

Melhor desempenho de um ator em uma série de televisão – Drama

Jason Bateman – “Ozark”

Josh O’Connor – “A Coroa”

Bob Odenkirk – “Better Call Saul”

Al Pacino – “Hunters”

Matthew Rhys – “Perry Mason”

Melhor Performance de Atriz em Série de Televisão – Drama

Olivia Colman – “A Coroa”

Jodie Comer – “Killing Eve”

Emma Corrin – “A Coroa”

Laura Linney – “Ozark”

Sarah Paulsen – “Ratched”

Melhor desempenho de um ator em uma série limitada ou filme feito para televisão

Bryan Cranston – “Sua Excelência”

Jeff Daniels – “A Regra Comey”

Hugh Grant – “O Desfazer”

Mark Ruffalo – “Sei que isso é verdade”

Ethan Hawke – “O Bom Senhor Pássaro”

Melhor desempenho de uma atriz em uma série limitada ou filme feito para televisão

Cate Blanchett – “Sra. América”

Daisy Edgar-Jones – “Pessoas normais”

Shira Haas – “não ortodoxo”

Nicole Kidman – “O Desfazer”

Anya Taylor-Joy – “O Jogo da Rainha”

Melhor drama de série de televisão

“A coroa”

“Lovecraft Country”

“O Mandaloriano”

“Ozark”

“Ratched”

Melhor série limitada de televisão ou filme feito para televisão

“Pessoas normais”

“O Gambito da Rainha”

“Machado Pequeno”

“O Desfazer”

“Não ortodoxo”

Melhor desempenho de uma atriz em um papel coadjuvante em uma série, série limitada ou filme feito para televisão

Helena Bonham Carter – “A Coroa”

Julia Garner – “Ozark”

Annie Murphy – “Schitt’s Creek”

Cynthia Nixon – “Ratched”

Melhor desempenho de um ator em um papel coadjuvante em uma série, série limitada ou filme feito para televisão

John Boyega – “Machado Pequeno”

Brendan Gleeson – “A Regra Comey”

Daniel Levy – “Schitt’s Creek”

Jim Parsons – “Hollywood”

Donald Southerland – “The Undoing”

Melhor série de televisão – musical ou comédia

“Emily em Paris”

“O comissário de bordo”

“Schitt’s Creek”

“O grande”

“Ted Lasso”

Melhor Filme – Musical ou Comédia

“Borat Subsequent Moviefilm”

“Hamilton”

“Música”

“Palm Springs”

“O baile”

Melhor Filme – Drama

“O pai”

“Mank”

“Nomadland”

“Mulher jovem promissora”

“O Julgamento do Chicago 7”

Melhor Filme – Língua Estrangeira

“Outra Rodada”, Dinamarca

“La Llorona,” Guatamela / França

“The Life Ahead”, Itália

“Minari,” EUA

“Two of Us”, França / EUA

Melhor Roteiro – Filme – Globo de Ouro 2021

Emerald Fennell – “Mulher jovem promissora”

Jack Fincher – “Mank”

Aaron Sorkin – “O Julgamento de Chicago 7”

Florian Zeller, Christopher Hampton – “O Pai”

Chloe Zhao – “Nomadland”

Melhor Canção Original – Filme – Globo de Ouro 2021

“Lute por Você” – “Judas e o Messia Negro”

“Here My Voice” – “The Trial of the Chicago 7”

“IO SI (visto)” – “The Life Ahead”

“Fale agora” – “Uma noite em Miami”

“Tigers & Tweed” – “Os Estados Unidos vs. Billie Holiday”

Melhor ator coadjuvante em filme

Sacha Baron Cohen – “O Julgamento do Chicago 7”

Daniel Kaluuya – “Judas e o Messias Negro”

Jared Leto – “As pequenas coisas”

Bill Murray – “On the Rocks”

Leslie Odom, Jr. – “One Night in Miami”

Melhor atriz coadjuvante em filme

Glenn Close – “Elegia caipira”

Olivia Colman – “O Pai”

Jodie Foster – “O mauritano”

Amanda Seyfried – “Mank”

Helana Zengel – “Notícias do Mundo”

Melhor Ator em Filme – Musical ou Comédia

Sacha Baron Cohen – “Borat Subsequent Moviefilm”

James Corden – “o baile”

Lin-Manuel Miranda – “Hamilton”

Dev Patel – “A História Pessoal de David Copperfield”

Andy Samberg – “Palm Springs”

Melhor Filme Animado – Globo de Ouro 2021

“The Croods: A New Age”

“Avante”

“Sobre a Lua”

“Alma”

“Wolfwalkers”

Melhor ator em um filme – Drama

Chadwick Boseman, – “Ma Rainey’s Black Bottom”

Riz Ahmed – “The Sound of Metal”

Anthony Hopkins – “O Pai”

Gary Oldman – “Mank”

Tahar Rahim – “O mauritano”

Melhor Atriz em Filme – Drama – Globo de Ouro 2021

Viola Davis – “Ma Rainey’s Black Bottom”

Andra Day – “Os Estados Unidos vs. Billie Holiday”

Vanessa Kirby – “Pieces of a Woman”

Frances McDormand – “Nomadland”

Carey Mulligan – “Mulher jovem promissora

Melhor atriz em um filme – musical ou comédia

Maria Bakalova – “Borat Subsequent Moviefilm”

Kate Hudson – “Música”

Michelle Pfeiffer – “Saída Francesa”

Rosamund Pike – “I Care A Lot”

Anya Taylor-Joy – “Emma”

Melhor Ator em Filme – Musical ou Comédia

Sacha Baron Cohen – “Borat Subsequent Moviefilm”

James Corden – “o baile”

Lin-Manuel Miranda – “Hamilton”

Dev Patel – “A História Pessoal de David Copperfield”

Andy Samberg – “Palm Springs”

Melhor Diretor – Filme

David Fincher – “Mank”

Regina King – “One Night in Miami”

Aaron Sorkin – “O Julgamento de Chicago 7”

Chloe Zhao – “Nomadland”

Emerald Fennell – “Mulher jovem promissora”

Melhor Partitura Original

“O céu da meia-noite”

“Princípio”

“Notícias do mundo”

“Mank”