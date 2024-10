Trama das 6, a novela Rancho Fundo já tem previsão para se despedir das telinhas. No ar desde abril, a produção autoria de Mario Teixeira termina em algumas semanas e a substituta já tem seus atores e personagens prontos.

Que dia acaba a novela Rancho Fundo?

A novela Rancho Fundo vai terminar no dia 1 de novembro de 2024, véspera de feriado. A última semana promete fortes emoções, com revelações e reviravoltas que definirão o destino dos protagonista - além de novos personagens.

A história empolgou o público da faixa das 6, diferentemente da antecessora Elas por Elas. Prova disso é que o folhetim alcançou 19,2 pontos de média parcial, contra 15,4 pontos do remake.

A expectativa é que o horário continue em crescimento com a novela Garota do Momento, trama escrita por Alessandra Poggi, com direção artística de Natália Grimberg, que começa dia 4 de novembro.

Globo define quando termina a novela rancho fundo

Para isso, a nova novela das seis traz a atriz Duda Santos como a protagonista Beatriz. A artista esteve na primeira fase de Renascer como Maria Santa e fez sucesso com os telespectadores.

Dessa vez, a obra será ambientada no fim da década de 1950 no Rio de Janeiro e trará Beatriz como uma garota-propaganda de uma das maiores fábricas de sabonete do país. O elenco também conta com Pedro Novaes (filho de Letícia Spiller e Marcello Novaes), Fábio Assunção, Lilia Cabral, Carol Castro, Paloma Duarte, Letícia Colin, entre outros.

