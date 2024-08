Qual novela vai substituir Alma Gêmea em 2024? Veja opções

A reprise de Alma Gêmea no Vale a Pena Ver de Novo deve chegar ao fim ainda em 2024. A TV Globo ainda não bateu o martelo sobre a substituta, então enquanto a emissora não faz seu anúncio, o DCI fez uma lista com 5 folhetins que poderiam ser a próxima escolha.

Caras e Bocas vai substituir Alma Gêmea?

Exibida em 2010, "Caras e Bocas" é uma das novelas que pode ganhar uma reprise. A trama de Walcyr Carrasco marcou 30.97 pontos de audiência em sua exibição original no horário das sete.

A história gira em torno da história de Dafne (Flávia Alessandra) e Gabriel (Malvino Salvador), que se apaixonam na juventude, mas têm o romance interrompido por Jacques (Ary Fontoura), avô da moça. Porém, quando o ricaço descobre que a neta está grávida, se arrepende de sua decisão e tenta reconciliar o casal. Enquanto isso, a ambiosa Judith (Deborah Evelyn) também conspira para afastar o rapaz da família.

A Viagem vai substituir Alma Gêmea?

Um dos maiores sucessos da teledramaturgia pode ter espaço nas tardes da TV Globo. A história de autoria de Ivani Ribeiro acompanha a vida de Alexandre (Guilherme Fontes), um criminoso que é preso após ser condenado por roubo e homicídio, mas comete suicídio enquanto está na cadeia.

A alma do jovem passa a atormentar a vida daqueles que cruzaram seu caminho na Terra, sobretudo seu irmão Raul (Miguel Falabella), seu cunhado Téo (Maurício Mattar) e o advogado Otávio Jordão (Antonio Fagundes), pessoas que o protagonista responsabiliza pelo seu destino trágico.

Cobras e Lagartos

A novela, de autoria de João Emanuel Carneiro, foi ao ar entre abril e novembro de 2006, contando com 179 capítulos que alcançaram uma média de 38,28 pontos de audiência. A trama se desenrola no Rio de Janeiro e tem como fio condutor o império construído por Omar Pasquim (Francisco Cuoco), que está em busca de um herdeiro para sua vasta fortuna.

O destino do ricaço toma um novo rumo quando Duda (Daniel Oliveira), um jovem motoboy, o salva de um assalto, levando Omar a acreditar que o rapaz pode ser o candidato ideal para casar-se com sua sobrinha Bel (Mariana Ximenes). Além disso, o protagonista enfrenta o desafio de lidar com seus outros sobrinhos, os ambiciosos Tomás (Leonardo Miggiorin) e Leona (Carolina Dieckmann), que querem colocar as mãos na fortuna.

Da Cor do Pecado

"Da Cor do Pecado" vai substituir Alma Gêmea? Outra novela de sucesso do horário das 19h, foi escrita por João Emanuel Carneiro e chegou a bater 42,59 pontos de audiência. O título pode ser uma boa pedida para o Vale a Pena Ver de Novo e reúne fãs.

A trama gira em torno do amor entre Preta (Taís Araújo), uma pobre feirante, e Paco (Reynaldo Gianecchini), um homem rico. Apesar da paixão pela mocinha, o rapaz está noivo da vilã Bárbara (Giovanna Antonelli), que está de olho em seu dinheiro.

Quando Paco decide terminar com a noiva, ela revela que está grávida. O rapaz foge para o Maranhão para reencontrar seu grande amor, mas Bárbara vai atrás dele e inferniza a vida do casal na esperança de conseguir dar o "golpe do baú".

A Gata Comeu pode substituir Alma Gêmea?

Sucesso dos anos de 1980, "A Gata Comeu" fez um grande sucesso no horário das 18h, somando 48,74 pontos de média de audiência.

Na trama, a personagem de Cristiane Torloni, Jô Penteado, vê sua vida virar de cabeça para baixo quando conhece o professor Fábio Coutinho, interpretado por Nuno Leal Maia, em uma embarcação. O docente está em uma excursão marítima com seus alunos quando o navio desvia de rota por causa de um temporal. Jô, Fábio, os alunos e alguns pais acabam presos em uma ilha deserta.

