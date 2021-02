Globo exibe Dirty Dancing na Sessão de Sábado hoje (27)

A Rede Globo exibe, nesta tarde (27), o filme Dirty Dancing – Ritmo Quente, na sessão de sábado. O longa, que já se tornou um clássico no cinema, começa a ser exibido após o Jornal Hoje, a partir de cerca de 14h, horário de Brasília. Confira as informações.

Dirty dancing – Ritmo Quente

O filme estrelado por Patrick Swayze, Jennifer Grey, Jerry Orbach, Cynthia Rhodes, Jack Weston e Jane Brucker teve uma bilheteria de mais de 200 milhões de dólares na época de seu lançamento, no ano de 1987. A obra conta a história de uma garota, Frances, que vai passar férias com sua família em uma pacata cidade, em um resort nos Catskills, na Colônia de Férias Kellermans. O que parecia ser um verão calmo e sem emoções muda quando ela conhece Johnny, instrutor de dança e dançarino do hotel em que sua família está hospedada. Baby, então se apaixona pelo dançarino. Contudo, os pais da garota não aprovam o romance por considerar Johnny irresponsável. O filme, exibido hoje na sessão de sábado, ainda levou o oscar de melhor canção com a música “(I’ve had) The time of my life”. Além disso, o casal da obra protagonizou a cena de dança icônica guiado por este som.

Veja o trailer:

Sessão de sábado

Sessão de sábado é um programa que exibe filmes às tarde de sábado na TV Globo. Durante sua história, chegou a ser substituído por outras programações. No ano passado, era exibido excepcionalmente, passando filmes diferentes para cada região no Brasil. Em janeiro de 2021, a sessão de sábado voltou oficialmente à programação semanal do canal nacional. O programa costuma exibir filmes clássicos dos anos 80, 90 e 2000, como Forrest Gump, Mudança de Hábito, Curtindo a vida adoidado, O Auto da Compadecida. Mas também passa longas mais recentes, como Karatê Kid de 2010. Além disso, neste sábado, ainda será exibido “A verdade nua e crua” no Super Cine após o “Altas Horas”.