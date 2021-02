Veja onde assistir os filmes indicados ao Globo de Ouro 2021

O Globo de Ouro deste ano será dia 28 de fevereiro, e com a temporada de premiações chegando, todo mundo quer conseguir assistir o máximo de filmes indicados antes da noite de prêmios. Não é uma tarefa fácil, levando em conta o número de produções que foram indicadas. Contudo, o DCI preparou uma lista com todos os filmes que estão indicados ao Globo de Ouro 2021 e te conta onde assistir cada um deles.

Veja também a lista completa dos indicados.

A Festa de Formatura – Filmes indicados ao globo de ouro 2021

O longa é uma adaptação do musical “The Prom”, conta a história de Emma, uma menina indiana, que é impedida de levar sua namorada ao baile de formatura da escola. Ao fazer seu relato online, ela chama a atenção de um grupo de artistas da Broadway, que se reúnem para ajudar a Emma a mudar a ideia conservadora de seus pais sobre seu relacionamento.

Indicações: melhor filme de comédia/musical e melhor ator de comédia/musical

Onde assistir: Netflix

A maldição da chorona

Esse é o primeiro filme da Guatemala a ser indicado para um prêmio no Globo de Ouro. Ele conta a história de uma assistente social de Los Angeles em 1970, que começa a ver semelhanças entre o caso que ela está investigando com a lenda da “chorona”. A lenda é que uma mulher teria afogado seus filhos em um rio e, agora, ela chora eternamente e busca outras crianças para substituir as suas.

Indicações: melhor filme em língua estrangeira

Onde assistir: disponível para alugar.

A Voz Suprema do Blues – Filmes indicados ao globo de ouro 2021

O filme conta a história da cantora de blues Ma Rainey, quando ela está na gravação de seu álbum, em 1927, na cidade de Chicago. Durante o longa, é retratada a tensão entre a cantora e seu trompetista, Levee. Além disso, a produção conta com a presença de Chadwick Boseman, que faleceu ano passado.

Indicações: melhor atriz de drama e melhor ator de drama.

Onde assistir: Netflix

A Vida Extraordinária de David Copperfield

O longa narra a história desde a infância até a maturidade do jovem David Copperfield, um órgão que precisa lutar com adversidades e dificuldades da vida. Em meio a tudo isso, David descobre um talento para contar histórias.

Indicações: melhor ator em comédia/musical

Onde assistir: disponível para alugar.

Borat

O longa narra a história de Borat, que sai do Cazaquistão e viajar para os Estados Unidos, com a intenção de fazer um filme documentário. Durante sua jornada, ele descobre o preconceito e discriminação presentes na sociedade americana.

Indicações: melhor filme de comédia/musical, melhor atriz de comédia/musical e melhor ator em comédia/musical.

Onde assistir: Amazon Prime Video

Dois Irmãos: Uma Jornada Fantástica