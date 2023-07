Gracinha engravida de Cláudio na novela Mulheres Apaixonadas

Gracinha engravida de Cláudio (Erik Marmo) após o rapaz trair Edwiges (Carolina Dieckmann). A notícia vai deixar Marta (Marly Bueno) furiosa, pois ela acredita que a jovem quer dar o "golpe da barriga". A moça pensa em interromper a gestação, mas uma personagem da novela a convence a ter o bebê.

O que acontece com o filho de Gracinha e Cláudio?

Gracinha conta para Cláudio que está grávida no capítulo 120 de Mulheres Apaixonadas. O relacionamento do rapaz e Edwiges passa por uma crise porque a jovem não se sente pronta para perder a virgindade e só quer ter a primeira relação sexual após o casamento.

Cláudio acaba não resistindo às investidas de Gracinha e os dois passam a noite juntos. Entretanto, logo a filha da empregada desconfia que está grávida e conta para o rapaz. A moça demora para contar a verdade para o riquinho, que a pressiona por uma resposta.

"Para de me enrolar! Você sabe se você está ou não está grávida", grita o rapaz. "Muito bem, estou grávida sim, vai fazer o que?", diz ela após ser questionada. Cláudio fica transtornado, já que não quer perder Edwiges.

"Você disse que tomava pílula", continua dizendo o rapaz. "Eu disse que eu tomava, mas que eu esquecia às vezes. Eu fui sincera, fui honesta. Você não é mais inocente do que eu não. Ou você não sabia que isso podia acontecer, nasceu ontem? Você esqueceu a camisinha. Estamos juntos nisso, no filho e na culpa", responde a personagem de Carol Castro.

Gracinha diz para Cláudio contar logo para a namorada "o que ele fez" e também para Marta. "Sua mãe vai me colocar na rua com uma mão na frente e outra atrás. Não é assim que terminam as histórias de filhinho de papai com filha de empregada?", continua.

A moça e o rapaz contam para a família sobre a gravidez, e Gracinha é humilhada por Marta. A ricaça conta para Orlando (Caco Baresi), que também fica bravo com a filha.

"Eu não estou eximindo meu filho de ter uma parcela de culpa nessa história. Mas o fato é que a Gracinha facilitou, permitiu. Eu o aconselhei, mas agora o problema já existe", diz a ricaça.

Marta diz que se Graça optar por levar a gravidez adiante, ela deve "começar a educar essa criança, ensinando-a que ela não tem avós paternos, nasceu sem eles".

Como Edwiges descobre a traição de Cláudio?

Cláudio conta a verdade para Edwiges depois de se recusar a dormir com ela. Isso porque a jovem cogitou a possibilidade de transar antes do casamento, mas ficou magoada com a recusa do namorado.

"Edwiges, eu não achei justo ir pra cama com você ontem porque antes eu.... acho que você tem que saber de uma coisa. A Gracinha está grávida, está esperando um filho meu", revela.

Obviamente, a loira vai ficar abalada com a situação, mas será ela quem vai apoiar a filha da empregada a não interromper a gestação e ter a criança.

Nos capítulos finais da novela, Edwiges e Cláudio fazem as pazes e enfim se casam. Gracinha comparece ao casamento para contar que descobriu o sexo da criança, mas é má recebida por Marta.

"O que você veio fazer aqui? Estragar o casamento do meu filho?", questiona a ricaça. A jovem diz que fez os exames e que a criança que espera é menina. "Ainda bem, assim não vai carregar o nome do meu filho", debocha a mãe de Cláudio.

