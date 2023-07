Final de Marcos e Raquel em Mulheres Apaixonadas tem sequestro e morte

O final de Marcos e Raquel (Helena Ranaldi) é trágico para um deles. O personagem interpretado por Dan Stulbach sequestra Fred (Pedro Furtado) após descobrir que o estudante e a professora de Educação Física estão tendo um caso, mas o crime termina com um grave acidente de carro.

O que acontece com Marcos e Raquel em Mulheres Apaixonadas?

Marcos vai pagar pelos seus crimes no final da novela Mulheres Apaixonadas, mas levará um inocente junto com ele. Isso porque Fred cai em uma emboscada armada pelo vilão e por Dóris (Regiane Alves), que o entregará de bandeja para o ex-marido de Raquel.

O agressor sequestra Fred ao apontar uma arma para o rapaz e obrigá-lo a entrar em seu carro. "Nós vamos passear, só nós dois", diz o vilão. "Cara, me deixa descer, quando é que você vai parar com isso hein? Tá se ferrando cada vez mais", implora o estudante.

Marcos começa a dirigir em alta velocidade pela estrada e obriga Fred a ligar para Raquel. "Raquelzinha querida, sou eu", diz o vilão ao tomar o telefone do estudante. A professora reconhece a voz do ex-marido e se desespera. "Marcos, onde é que está o Fred?", questiona ela. "Está aqui ao meu lado, sentadinho", responde ele.

Fred grita para que sua amada não venha até o local, mas Marcos insiste. "Eu estou indo para Grumari, ver o Rio de Janeiro, esta cidade tão linda lá de cima. Vem atrás de mim, vem", diz o vilão. Raquel pega o carro e vai em direção ao local indicado pelo ex-marido.

A professora acelera e ultrapassa Marcos na estrada, fazendo com que o vilão comece a rir. "Estou atrás de você, meu anjo. Estou com um carro diferente, você nem me viu", diz ele com um ar debochado. Fred começa a implorar para que o agressor pare o carro, mas ele continua acelerando.

Até que Fred puxa o volante para o seu lado, fazendo com que o carro fique desgovernado. Enquanto o estudante e Marcos brigam, ambos perdem o controle do automóvel, que cai em um despenhadeiro, bate nas pedras, se estilhaça e rola até o mar.

Raquel desce do carro e vai até o despenhadeiro, sem conseguir ver o automóvel do ex-marido. A professora começa a chorar copiosamente ao ter certeza que ambos estão mortos.

Qual o final de Raquel na novela?

Depois da morte de Marcos e Fred, o final de Raquel na novela Mulheres Apaixonadas é sozinha. A professora de educação física não encontrará um novo interesse amoroso.

No capítulo final da trama de Manoel Carlos, a professora descobre estar grávida de Fred e conta a notícia para todos durante a festa de formatura do ERA. "Neste momento de solenidade deveríamos estar chamando o orador escolhido pela turma toda. Infelizmente como vocês sabem, o Fred não está mais aqui entre nós. A pedido da mãe dele, a professora Raquel irá representá-lo recebendo a medalha de honra da escola", diz Rosinha (Guilhermina Guinle).

Raquel sobe ao palco para agradecer e fazer o discurso. "Obrigada. Representar o Fred me deixa muito feliz. Ele não chegou a escrever tudo que queria dizer essa noite, apenas o início", diz. Em seguida, a professora começa a ler o texto deixado pelo estudante.

A professora então coloca as mãos na barriga e revela: "e eu tenho aqui dentro de mim o fruto desse amor. Pra mim, o Fred deixou mais que boas lembranças, mas deixou um filho. Eu estou grávida do Fred". A cerimônia termina com muitos aplausos.

