Guta é irmã de Marcelo? Verdade vai mudar relação

Até onde todos os personagens da novela Pantanal sabem, Guta é irmã de Marcelo, mas a dupla não para de flertar e sente uma atração difícil de controlar. A convivência vai chegar a um limite e a moça decidirá ir embora do estado de Mato Grosso do Sul para evitar o contato com o irmão. Neste momento, Zuleica (Aline Borges) vai revelar seu grande segredo, o que mudará a vida do casal.

Guta é irmã de Marcelo em Pantanal?

Quem acredita que Guta é irmã de Marcelo em Pantanal está enganado. A dupla não compartilha nenhum laço sanguíneo, pois o rapaz não é filho legítimo de Tenório, mas ninguém além de Zuleica sabe disso. Após a segunda esposa de Tenório chegar ao Pantanal e descobrir que Marcelo (Lucas Leto) e Guta (Julia Dalavia) continuam apaixonados e sofrendo porque não podem ficar juntos, ela resolve ajudá-los.

Para quem não lembra da trama original, a revelação de Zuleica acontece quando Guta decide ir embora do Pantanal para ficar longe de Marcelo. Inicialmente, a mulher não revela quem é o pai de verdadeiro de Marcelo, mas conta para a moça que eles não são irmãos e que por isso podem namorar. Zuleica pede que Guta mantenha seu segredo, pois tem medo da reação de Tenório e aconselha a menina a tomar cuidado para não engravidar.

Em seguida, Guta vai até Marcelo e conta que eles não irmãos. Ambos comemoram e logo se beijam apaixonadamente, iniciando um romance. Os dois vivem um namoro escondido e Marcelo insiste para que sua mãe revele o nome de seu verdadeiro pai, mas a mulher se nega a revelar seu segredo por completo.

Apesar dos conselhos de Zuleica, Guta acaba engravidando. Todos ficam com medo da reação de Tenório e o casal pensa em ir embora para ser feliz longe do vilão. É então que Zuleica finalmente cede e resolve falar sobre o verdadeiro pai de Marcelo. A enfermeira revela que foi vítima de um estupro – que aconteceu na mesma época em que conheceu Tenório – e que acabou engravidando. Ela escondeu o que aconteceu e mentiu para Tenório sobre a paternidade de Marcelo.

Para quem se pergunta quem então é o pai de Marcelo afinal de contas, no remake da TV Globo, o criminoso será um médico que trabalhava com Zuleica, segundo a jornalista Patrícia Kogut do O Globo. A emissora da novela ainda não divulgou detalhes da revelação, mas segundo a colunista, Zuleica vai contar que era assediada por um colega de trabalho constantemente, até que um dia ele a trancou em uma sala e ela não conseguiu fugir do ataque.

Quando casal vai descobrir a verdade na novela?

Os personagens do remake continuarão pensando que Guta é irmã de Marcelo por algum tempo. Nos resumos da novela, que mostram até o dia 6 de agosto, ainda não aparece o momento em que Zuleica contará para a enteada que ela não é irmã de sangue de Marcelo. É possível que o momento aconteça em agosto ou durante capítulos de setembro.

Além disso, Guta e Marcelo vão descobrir que não são irmãos, porém, o segredo de Zuleica só é revelado por completo bem mais tarde. Na versão original, cerca de 30 capítulos se passaram entre a cena em que Zuleica conta que Marcelo não é filho de Tenório e a revelação de que a mulher foi estuprada.

Diferenças – Como foi a revelação de Zuleica em 1990?

Na versão de 1990 da Manchete, Zuleica não foi estuprada por um médico, essa é uma mudança realizada pelo autor Bruno Luperi para o remake. Nas cenas originais, a mulher revela que foi violentada, porém, por um militar. Ela que nunca chegou a ver o rosto do homem, pois estava com um capaz cobrindo sua cabeça durante o crime.

Tudo aconteceu porque a moça foi pega com outra amiga protestando contra a ditadura militar e pichando um muro com a frase “faça amor, não faça guerra”. Na época, Zuleica estava no fim da faculdade. As duas então foram levadas por militares, que as machucaram. Pouco depois, ela descobriu a gravidez e resolveu mentir para Tenório sobre a paternidade do menino.

Filó é outra mãe que mente sobre paternidade na novela

Não é apenas Zuleica que mente sobre quem é o verdadeiro pai de seu filho na novela Pantanal. Filó também engana a todos sobre o DNA de seu filho, Tadeu. Apesar da mulher dizer para Tadeu que ele é filho de Zé Leôncio, a verdade é que o rapaz não é um dos herdeiros legítimos do rei do gado.

Na reta final da novela de 1990, o jovem descobre toda a verdade depois que escuta escondido uma conversa entre Filó e Zé Leôncio na cozinha. No papo, o pecuarista revela que sempre soube que Tadeu não era seu filho, mas que nunca comentou nada porque no fundo, queria que o rapaz foi seu filho de verdade. Durante a conversa, Filó também revela que Juma sabe a verdade, pois o Velho do Rio contou tudo para ela.

Tadeu fica revoltado com a revelação, vai embora da fazenda de José Leôncio, mas esbarra com o Velho do Rio no meio do caminho. O peão é orientado pela entidade, que afirma que amor vai muito além de sangue. Tadeu então é convencido a voltar para casa, se acerta com Zé Leôncio e Filó e continua sendo considerado um dos herdeiros do fazendeiro. O verdadeiro pai de Tadeu nunca é revelado.

