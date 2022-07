Qual a próxima novela das 9: Travessia estreia em outubro

Pantanal segue no ar até outubro, mas os noveleiros já querem saber qual a próxima novela das 9 que entrará no lugar do remake. Será Travessia, trama escrita por Gloria Perez e que terá como tema central o impacto da revolução tecnológico na sociedade. Chay Suede, Lucy Alves, Rômulo Estrela e Jade Picon são os protagonistas.

Qual a próxima novela das 9 da Globo?

Qual a próxima novela das 9? Travessia é o folhetim que entra para substituir Pantanal. As gravações já começaram e a trama entra no ar no começo de outubro, logo depois que o remake escrito por Bruno Luperi chegar ao fim.

Escrita por Gloria Perez, uma das mais consagradas autoras de novelas da emissora, e direção artística de Mauro Mendonça Filho, Travessia começa com a história de Brisa (Lucy Alves), uma jovem que mora no interior no Maranhão e é vítima de um grupo de jovens que moram em Portugal. Os adolescentes usam a tecnologia deep fake para colocar o rosto da protagonista em um outro vídeo, que viraliza e destrói a vida da mocinha.

Ela será obrigada a embarcar em uma jornada em busca de provar sua inocência e recuperar sua identidade. No começo da trama, ela namora Ari (Chay Suede), mas o relacionamento passa por uma crise quando o rapaz se perde em sua própria ambição e começa a demonstrar sinais de vilania. Ele fica ainda mais furioso quando Brisa fica balançada com a chegado do hacker Oto (Rômulo Estrela), que ajuda a inocentá-la.

Travessia deve ter em torno de 150 capítulos. Inicialmente, Olho por Olho seria a novela que substituiria Pantanal, mas a trama de João Emanuel Carneiro foi remanejada para o Globoplay e mudou de nome, passando a se chamar Todas as Flores.

Além dos quatro protagonistas, Travessia contra com outros nomes bastante conhecidos do público. Giovanna Antonelli, Alexandre Nero, Rodrigo Lombardi, Drica Moraes, Vanessa Giácomo, Humberto Martins, Ailton Graça, Dandara Mariana, Alessandra Negrini, Bel Kutner e mais.

Personagens de Salve Jorge voltam

Se lembra da delegada Helô, do advogado Stênio e da empregada Creusa de Salve Jorge (2012), outra novela escrita por Gloria Perez? Eles estão de volta!

Os personagens fizeram muito sucesso no folhetim há dez anos atrás e agora Giovanna Antonelli, Alexandre Nero e Luci Pereira voltam a interpretá-los. Helô será a delegada que vai investigar os crimes virtuais cometidos pelos jovens de Portugal, enquanto vive mais uma crise no casamento com Stênio.

Já Creusa volta a ser a empregada da família. A personagem caiu nas graças do público com o bordão “credo, Dona Helo!”.

Triângulo amoroso com Vanessa Giácomo, Alessandra Negrini e Rodrigo Lombardi

Os atores Vanessa Giácomo, Alessandra Negrini e Rodrigo Lombardi vão viver um triângulo amoroso em Travessia, conforme antecipado pelo Notícias da TV.

As personagens de Vanessa e Alessandra são irmãs. Giácomo namora Lombardi no começo da trama, mas precisa lidar com as implicâncias da irmã, que desgosta do rapaz. O relacionamento dos dois acaba chegando ao fim o longo dos capítulos.

No entanto, tempos depois, Vanessa será convidada para o casamento da irmã na Europa e levará um susto ao ver que o noivo é o seu ex-namorado.

Polêmica com Jade Picon

As gravações de Travessia nem haviam começado quando a novela foi alvo de sua primeira polêmica. Isso porque a notícia que Jade Picon faria parte da trama vazou na imprensa e causou revolta em parte dos internautas e da classe artística.

A ex-BBB vai interpretar Chiara, uma influenciadora digital que também será vítima de fake news e terá sua carreira prejudicada. No entanto, Jade nunca estudou teatro e não tem DRT, registro profissional da categoria, o que causou polêmica nas redes sociais.

Em maio deste ano, o presidente do Sindicato dos Artistas e Técnicos do Rio de Janeiro, Hugo Gross, afirmou que iria tomar as medidas cabíveis para que a famosa ficasse de fora da novela. Porém, em junho, Jade ganhou uma autorização especial do próprio sindicato para participar da novela.

“Nós demos uma autorização especial. Uma permissão específica para que ela atuasse em determinado produto (novela) e com tempo de validade. Acabou o trabalho, acabou. Ela não terá direito ao registro profissional quando a trama terminar”, disse Gross durante uma live no Instagram.