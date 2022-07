Tenório descobriu as traições da esposa com Levi e Alcides e agora busca formas de punir Maria Bruaca. Os primeiros planos do vilão vivido por Murilo Benício para acabar com a paz da esposa é trazer sua segunda família para o Pantanal, o que no futuro da trama ele conseguirá. Tenório leva Zuleica para fazenda, além dos outros dois filhos que teve com a amante em São Paulo. Maria Bruaca ficará sem lugar para morar e será acolhida por Eugênio.

Como Tenório leva Zuleica para fazenda em Pantanal?

Tenório leva Zuleica para fazenda depois de expulsar Maria Bruaca de casa. Tudo irá acontecer nos próximos capítulos da trama, segundo os resumos divulgados pela emissora. Primeiro, Tenório vai viajar para São Paulo e tentará convencer Zuleica a se mudar para o Pantanal, mas a enfermeira vai se negar. A personagem de Aline Borges dirá que só vai morar com Tenório em Mato Grosso do Sul quando Maria Bruaca não estiver mais na casa.

Tenório então voltará sozinho para casa e quase pegará Alcides e Maria Bruaca na cama. O grileiro vai informar a esposa que o casamento deles acabou e a expulsará de casa. A mulher ficará possessa de raiva e não aceitará a ordem do marido de bom grado. Em seguida, ela tentará matar Tenório com uma arma.

Porém, o plano de Maria Bruaca dará errado e a mulher vai errar o tiro. Tenório ficará com ainda mais raiva da primeira esposa e a ameaçará. Desta vez, ela vai deixar a casa do marido e seguirá sem rumo. Na versão de 1990, Maria tentava se matar no rio e era salva pelo chalaneiro. No resumo do remake, não há informações se a tentativa de suicídio irá se repetir, mas está confirmado que ela será acolhida pelo chalaneiro Eugênio após ser expulsa de casa e ficará na embarcação com ele.

Maria subirá e descerá o rio com Eugênio e vai ajudar o condutor a cuidar da embarcação, cozinhará e vai realizar outras tarefas domésticas a que já estava acostumada. Durante este período, será quando Tenório leva Zuleica para fazenda. Depois de expulsar a esposa de casa, o vilão avisa Marcelo que vai buscar Zuleica e os demais filhos em São Paulo e viaja novamente. Dito e feito, Tenório vai até o sudeste e busca sua segunda família.

Como Maria Bruaca não está mais na casa, Zuleica aceita a viagem. Porém, as duas se cruzam quando a enfermeira chega ao Pantanal. Maria Bruaca avista o marido e a amante e se recusa a parar a chalana para eles. Apesar do pequeno atrito com Maria Bruaca na chalana, os dois conseguem chegar até a fazenda e Zuleica se instala na nova casa.

Na trama do remake, Tenório já falou para Bruaca que vai levar sua segunda família ao Pantanal. Assista:

Tenório vai mandar matar Alcides e Maria Bruaca

Tenório leva Zuleica para fazenda e expulsa Maria, mas isso não será o suficiente para o vilão. O personagem de Benício tentará matar a primeira esposa no futuro do folhetim. Se o remake repetir os passos de 1990, tudo acontecerá depois que Maria Bruaca tiver uma séria conversa com Zé Leôncio. A mulher será incentivada a buscar seus direitos de esposa legítima na justiça, para ficar com parte das terras de Tenório durante a separação.

Maria Bruaca vai seguir os conselhos do rei do gado. O vilão ficará muito bravo e então tentará acabar com a primeira esposa de uma vez por todas. Ele irá contratar o matador de aluguel Solano (Rafa Sieg) e dará uma missão para o jagunço: que ele mate Maria, o amante dela, Alcides, além de José Leôncio e toda a sua família.

O matador de aluguel não terá sucesso na tarefa e acabará morto por Juma, após encurralar a moça em sua tapera. Por isso, quem terá que arcar com o problema será o próprio Tenório. Na reta final da trama, o vilão vai sequestrar a ex-mulher e Alcides. Os dois estarão amarrados e Tenório vai castrar Alcides para se vingar do chifre.

Apesar da maldade, Tenório deixará o casal vivo, para que eles continuem sofrendo após a castração. No entanto, o que ele não esperava é que Alcides colocasse um fim de uma vez por todas na rivalidade deles. O peão encurrala o vilão no rio e atravessa uma lança em sua barriga. Tenório morre em questão de segundos e deixa Maria Bruaca e Alcides em paz para sempre.

Consequências – Filho de Tenório vai morrer no Pantanal

Tenório leva Zuleica para fazenda com os filhos, o que resulta em uma grave consequência para sua família. Roberto, o caçula do casal, morre no Pantanal. Na versão de 1990, o jovem faleceu ao ser devorado por uma sucuri após sair sozinho em um passeio de barco. Já em 2022, uma mudança acontecerá segundo a jornalista Patrícia Kogut. Nesta versão, o rapaz vai ser assassinado por Solano, o matador de aluguel contratado por Tenório para acabar com seus inimigos.

Interpretado por Cauê Campos, o filho de Tenório vai desconfiar do funcionário do pai após Zé Lucas levar um tiro e quase morrer – O que de fato é autoria de Solano. O jagunço então vai afogar o jovem para esconder seu crime. O assassinato acontecerá durante um passeio de barco com apenas os dois. O mau-caráter vai se assustar ao avistar uma sucuri e cairá na água. Ele receberá a ajuda de Roberto, que acabará sendo puxado para a água pelo matador.

O menino vai se afogar, mas ao ser puxado de volta ao barco sobreviverá. Porém, Solano aproveitará a oportunidade para acabar o rapaz. Ele jogará o menino novamente na água e o afogará de vez. Depois, o matador mentirá para o patrão e dirá que Roberto morreu por causa de uma sucuri.

