Guta e Marcelo não são irmãos? Verdade é revelada no final

Guta e Marcelo não são irmãos, mas só vão descobrir isso na reta final da novela. A verdade será revelada por Zuleica (Aline Borges) após a filha de Tenório (Murilo Benício) descobrir que está grávida do rapaz. O vilão ficará transtornado por achar que o relacionamento de seus filhos é incestuoso, o que obrigará sua mulher a dizer a verdade.

Guta e Marcelo não são irmãos de sangue?

Guta e Marcelo não são irmãos e ficarão livres para viverem o amor que sentem um pelo outro. A revelação será feita por Zuleica após a notícia da gravidez da moça chegar aos ouvidos de Tenório.

Ao longo de Pantanal, mesmo acreditando que são meios-irmãos, Guta e Marcelo vão se envolver romanticamente. Os dois se conheceram em uma festa universitária e se apaixonaram imediatamente. No entanto, ela viu a foto de Tenório no celular do rapaz com a identificação de “pai” e saiu correndo do carro do rapaz.

Os dois permanecem afastados até que Marcelo e sua família se mudam para o Pantanal ao lado de Tenório. O rapaz e Guta se reaproximam até que começam a namorar. Os dois vivem um tórrido romance, que desagrada a família de ambos.

A situação piora quando Guta aparece grávida. Desesperada com a gravidez, ela pensará em fugir da fazenda para que consiga ter a criança longe do julgamento de seus pais – é então que Zuleica intercede.

A mulher revela que Marcelo não é filho de Tenório. Ela conta que foi estuprada por um médico que trabalhava no mesmo hospital que ela e engravidou. Zuleica nunca contou nada para o marido pois se lembra que ele ficou muito feliz ao saber que teria um filho homem e manteve a mentira até hoje.

Tudo isso acontecerá após a morte de Roberto (Cauê Campos). O caçula, inclusive, morre após ficar revoltado com o namoro de Guta e Marcelo.

Sem saber a verdade sobre a paternidade do irmão, Roberto vê Marcelo e Guta juntos e fica desolado por acreditar que os dois estão vivendo um namoro incestuoso. Na versão original da novela, ele sai sozinho para andar de barco, para tentar esfriar a cabeça, mas acaba sendo engolido por uma sucuri.

Depois de descobrirem que Guta e Marcelo não são irmãos, os dois se casam em uma cerimônia realizada na fazenda de José Leôncio (Marcos Palmeira). Na mesma celebração, Tadeu (José Loreto) e Zefa (Paula Barbosa) também se casam.

Guta dará à luz a um menino, que será batizado por Filó (Dira Paes). As cenas devem ir ao nos capítulos finais do folhetim.

Qual o final de Zuleica e Tenório?

O final de Zuleica em Pantanal será administrando os negócios de Tenório ao lado de Maria Bruaca depois da morte do vilão. Dono de muitas terras, sobrará para suas duas esposas cuidarem do que ele deixou.

Zuleica ficará viúva, assim como Maria Bruaca, já que Tenório será assassinado por Alcides (Juliano Cazarré). O vilão descobrirá que a mãe de Guta mantém um caso com o funcionário da fazenda. Furioso, o crápula invade a moradia do funcionário, amarra suas mãos e corta o órgão genital do rapaz.

As cenas mostram apenas o grito de dor do amante de Maria Bruaca, a cara de assustada da mulher, a expressão de vilania nos olhos de Tenório e muito sangue. Depois que os ferimentos melhoram, Alcides então percebe que a castração foi malsucedida.

Ele então vai acertar as contas com o patrão e durante o duelo, acerta uma lança no corpo de Tenório e joga o rival no rio cheio de piranhas.

Depois de ler se Guta e Marcelo não são irmãos, veja também: Tibério pede Muda em casamento e se surpreende com resposta.

+ José Lucas pede um beijo para Juma? Veja como será a cena