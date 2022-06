José Lucas pede um beijo para Juma? Veja como será a cena

Caminhoneiro tentará beijar a cunhada à força, mas é impedido pela onça Marruá e pelo Velho do Rio

José Lucas pede um beijo para Juma nos próximos capítulos da novela Pantanal. A menina-onça vai se recusar a beijar o cunhado, mas ele não aceitará levar ‘não’ como resposta. Sobrará para a onça Marruá e para o Velho do Rio (Osmar Prado) intercederem pela protagonista.

José Lucas pede um beijo para Juma?

José Lucas pede um beijo para Juma no capítulo que irá ao ar em 7 de julho, quinta-feira, em Pantanal. O caminhoneiro está cada vez mais obcecado pela cunhada e não medirá esforços para tentar conquistar a própria cunhada.

O peão verá uma brecha para se aproximar ainda mais da menina quando ela e Jove (Jesuíta Barbosa) se desentenderem novamente. Juma sente hostilidade e desejo pelo rapaz ao mesmo tempo e diante desses sentimentos, deixará que José Lucas fique com ela na tapera. No entanto, os dois não vão ter qualquer tipo de envolvimento amoroso e o romance entre eles nunca irá acontecer.

Apesar da distância que a menina-onça coloca entre os dois, José Lucas tentará beijar Juma à força. Ela tentará expulsá-lo do local, mas ele se recusará. “Juma, eu não quero a riqueza do meu pai, não, eu não quero nada que é dos meus irmãos. De tudo o que eu vi aqui, eu só quero você”, diz.

Diante da recusa de Juma, ele tentará agarrá-la. “Pode arrancar minhas orelhas, pode até virar onça se você quiser, mas eu vou dar um beijo na sua boca.”

É então que Juma sai correndo para longe de Zé, mas ele consegue alcançá-la. O caminhoneiro derruba a garota no chão e se debruça sobre ela, pressionando seu corpo contra o dela para forçar o beijo. A jovem tenta escapar, mas não consegue.

Depois que José Lucas pede um beijo para Juma, o abuso será interrompido pela chegada da onça Marruá, animal no qual Maria (Juliana Paes) reencarnou após ser assassinada. Quem também chega para salvar a menina é o Velho do Rio (Osmar Prado), que convence o neto a ir embora da tapera.

Juma e Zé Lucas ficam juntos?

Os personagens não ficam juntos na novela. Juma terá um final feliz ao lado de Jove, enquanto José Lucas ficará ao lado de Irma (Camila Morgado).

Depois do beijo forçado, a obsessão do caminhoneiro pela cunhada começará a se dissipar. Até porque, em breve, Jove e Juma vão se acertar e a menina não só aceitará se casar com o amado, mas como mudará de ideia e manifestará o desejo de gerar um filho.

Juma perde a virgindade com Jove

As cenas devem ir ao ar em breve na novela. Jove e Juma vão transar pela primeira vez após a reconciliação. Depois de trocarem beijos na tapera, eles vão tomar um banho de rio e a menina-onça pedirá para que o namorado nunca mais a deixe só.

“Fica mais eu… Aqui… Eu quero te tê…”, dirá Juma, no ouvido. “Aqui?”, perguntará Jove. “Eu quero ocê, Juventino… Como nunca quis…”, responderá ela. Após algumas carícias, ela continuará se declarando para o amado. “Eu quero sê sua… Sê sua pra sempre…”, dirá Juma. “Como eu esperei ouvir você dizer isso…”, comentará Jove. “Eu te quero… Agora”, pedirá ela.

Mais adiante também será ela quem pedirá Jove em casamento. Ela vai sugerir que os dois se casem na mesma cerimônia que Muda (Bella Campos) e Tibério (Guito). “Tava pensando… Se não era o caso de nós aproveitar a viagem do Padre”, solta Juma. “Aproveitar de que jeito?”, questiona Jove. “Casando… Ara”, responde a onça, deixando Jove surpreso.

+ Música Cavalo Preto da novela Pantanal vira hit após 76 anos

+ Tadeu morre em Pantanal? Peão tem final surpreendente