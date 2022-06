Tibério pede Muda em casamento e se surpreende com resposta

Tibério pede Muda em casamento em breve na novela Pantanal. Se o remake seguir o mesmo roteiro da versão original da novela, o violeiro não vai querer esperar para se unir a amiga de Juma (Alanis Guillen) e os dois vão oficializar a união em uma cerimônia realizada na fazenda de José Leôncio (Marcos Palmeira).

Tibério pede Muda em casamento na novela Pantanal?

Tibério pede Muda em casamento e a moça aceita se casar com o peão. Desde que Levi (Leandro Lima) morreu, ela tem se aproximado cada vez mais do violeiro e os dois engataram um romance na novela.

Em cenas que vão ao ar no dia 4 de julho, segunda-feira, Tibério (Guito) irá pedir a mão de Muda (Bella Campos) em casamento. Apaixonado pela jovem, o peão vai declarar todo o seu amor por ela e dirá que nunca pensou que esse dia iria chegar – inicialmente, ela falava que via o peão apenas como se fosse um pai.

Muda aceita se casar com Tibério, apesar da surpresa. Os dois convidam José Leôncio e Filó (Dira Paes) para serem os padrinhos, que aceitam o convite.

O clima será de alegria e festa na fazenda de José Leôncio. Os dois vão começar a pensar nos preparativos da cerimônia, que aconteceu no capítulo 115 da trama original.

O casamento de Muda e Tibério acontece junto ao de Jove (Jesuíta Barbosa) e Juma. Os dois casais sobem juntos ao altar para oficializar a união diante do padre. “Deixamos de lado vários pretextos e motivos que costumam colocar em uma cerimônia e nos ativemos apenas a um: o amor”, começa a dizer o sacerdote. “O amor de Jove por Juma, e o de Tibério por Maria Rute. Essa é a razão, a primeira, a principal, a que realmente importa quando duas pessoas querem se unir pelos sagrados laços do matrimônio”, continua.

O discurso é interrompido pelo Velho do Rio (Osmar Prado), que mesmo de longe, toca o berrante e é ouvido por todos os convidados. O som do berrante intriga José Leôncio: “parece o meu pai”. A cerimônia segue, apesar da interrupção da entidade.

A festa também é marcada por uma confusão com Alcides (Juliano Cazarré). Ele entra em confronto com Jove após ficar embriagado e pedir para dançar com Juma – o noivo dá um golpe no peão, que cai desacordado. Em um primeiro momento, todos acreditam que o amante de Maria Bruaca (Isabel Teixeira) está morto, mas foi apenas um desmaio.

Juma pede Jove em casamento

O pedido de casamento de Tibério para Muda não será o único em Pantanal. Juma e Jove irão se acertar e a menina-onça vai fazer a proposta para seu amado.

Depois que a notícia do noivado entre Tibério e Muda correr na fazenda, a protagonista cogitará aproveitar que o padre estará no local e oficializar a união entre ela e o filho de José Leôncio.

“Tava pensando… Se não era o caso de nós aproveitar a viagem do Padre”, solta Juma. “Aproveitar de que jeito?”, questiona Jove. “Casando… Ara”, responde a onça, o surpreendendo. “Que conversa é essa, Juma?” “Ocê diz que queria casar mais eu…” “E você não queria ouvir falar em casamento”, devolve Jove.

Jove quer se certificar que a amada tem certeza do que quer. “A única coisa que eu sinto é amor, Joventino… Amor por ocê. E agora eu tenho certeza”, afirma ela. “Você tá me pedindo em casamento, Juma Marruá?” “Tô…”

Surpreso com o pedido, Jove dará sua resposta, muito empolgado: “É claro que eu quero! É o que eu mais quis em toda a minha vida, Juma. A única coisa que eu quis de verdade! Eu quero me casar com você… E ter uma família bem grande!”

