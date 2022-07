Guta e Marcelo Pantanal 1990: o que aconteceu na 1ª versão

Guta e Marcelo Pantanal 1990 ficaram juntos no final da novela. Assim como no remake, os personagens causaram polêmica na primeira versão da história por viverem um romance proibido, pois acreditava-se que ambos eram filhos de Tenório (Antônio Petrin/Murilo Benício). É somente no final da trama que Zuleica (Rosamaria Murtinho/Aline Borges) revela um segredo do passado que muda a vida do casal.

O que aconteceu com Guta e Marcelo Pantanal 1990?

Os personagens Guta e Marcelo Pantanal 1990 se casam na novela. Se o roteiro seguir a primeira versão da trama exibida na TV Manchete, o mesmo deve acontecer no remake.

A história da versão original do folhetim foi a mesma da que está sendo apresentada na produção da Globo. Guta (Luciene Adami/Julia Dalavia) e Marcelo (Tarcísio Filho/Lucas Leto) se apaixonam mas não podem ficar juntos pois são meios-irmãos. Ao longo da trama, a jovem descobre que seu pai tem uma segunda família e que o rapaz por quem ficou encantada é justamente o primogênito de Tenório.

O casal se reaproxima quando Marcelo vai morar na fazenda de Tenório. A essa altura da trama, Guta já se envolveu com Jove (Marcos Winter/Jesuíta Barbosa) e Tadeu (Marcos Palmeira/José Loreto), mas o relacionamento não vingou com nenhum dos dois. É por Marcelo que ela está apaixonada – os dois ignoram o parentesco e engatam um romance proibido.

É então que Guta descobre estar grávida do próprio irmão e entra em pânico. Transtornada com todos os julgamentos que iria enfrentar por conta do relação incestuosa, a jovem pensa em fugir do Pantanal para conseguir ter seu filho em paz.

Diante da situação, Zuleica se vê obrigada a revelar um segredo de seu passado. Marcelo não é filho de Tenório – o rapaz é fruto de um estupro sofrido pela enfermeira há anos atrás por um médico que trabalhava com ela. Sendo assim, Guta e primogênito não são meios-irmãos.

Guta e Marcelo ficam livres para viver o amor que sentem um pelo outro e se casam nos capítulos finais de Pantanal. A cerimônia é realizada na fazenda e também celebra a união de Tadeu e Zefa (Giovanna Gold/Paula Barbosa), que ficam juntos no fim do trama.

A filha de Maria Bruaca (Ângela Leal/Isabel Teixeira) dá à luz a um menino e o casal cria o filho juntos, vivendo felizes para sempre.

Caso de Guta e Marcelo causa tragédia

Mas antes do final feliz, a relação de Guta e Marcelo causa uma tragédia em Pantanal. Isso porque Roberto (Eduardo Cardoso/Cauê Campos) vê os jovens se encontrando às escondidas e fica furioso por achar que os irmãos estão vivendo uma relação incestuosa.

Nessa parte da trama, eles ainda não haviam descoberto a verdade sobre a paternidade de Marcelo. Desolado com a cena que viu, o jovem decide sair de barco sozinho pelo Pantanal para esfriar a cabeça.

É então que ele é atacado por uma sucuri. O garoto não resiste e morre, e seu corpo só é encontrado tempos depois, deixando sua família desesperada.

No entanto, o final de Roberto será diferente no remake, de acordo com a colunista Patrícia Kogout, do jornal O Globo. O jovem será morto por um atirador contratado por Tenório, chamado Solano (Rafael Sieg), que entrará na novela na reta final.

O grileiro contrata o capanga para matar José Lucas (Irandhir Santos), mas ele acaba assassinando seu filho também, pois o menino flagra Solano armado logo após o atentado contra o primogênito de José Leôncio (Marcos Palmeira) e fica desconfiado.

Por onde andam Guta e Marcelo Pantanal 1990?

Guta foi interpretada pela atriz Luciene Adami. Já Marcelo ficou a cargo de Tarcísio Filho.

A artista que viveu Guta hoje tem 57 anos e está afastada da televisão há dez anos. Seu último papel foi na série Mulheres em Transe, em 2012, da RBS. Hoje, a ex-atriz mora no Rio Grande do Sul ao lado do marido, o português Ricardo Silva, e dá aulas de teatro.

Tarcísio Filho atualmente também tem 57 anos de idade. Ele é filho de Gloria Menezes e Tarcísio Meira, ator falecido em agosto de 2021.

O famoso segue carreira artística. Seu último papel na televisão foi no ano passado, quando esteve no seriado Passaporte para Liberdade, interpretando o Cônsul Souza Ribeiro. Suas últimas novelas da Globo foram Verão 90 (2019), Deus Salve o Rei (2018) e Êta Mundo Bom! (2016).

