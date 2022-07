Cantor da novela Pantanal além de Gabriel Sater: quem mais canta?

Gabriel Sater soma duas décadas de carreira na música e já são 8 anos desde que ele atuou nas telinhas pela primeira vez. Cantor da novela Pantanal, o sucesso do folhetim tem feito o filho de Almir Sater conquistar um novo público. Além de atuar como Trindade no folhetim, o famoso também empresta sua voz para a canção tema do casal protagonista Jove e Juma. Para quem não sabe, essa não é a primeira vez que Sater atua em um projeto que leva o nome de Benedito Ruy Barbosa.

Cantor da novela Pantanal começou carreira antes dos 20 anos

Gabriel Sater sempre esteve próximo ao mundo da música. Além de ser filho de um músico de renome, ele ainda contava com encontros familiares regados a muita música na casa do avô. Porém, na juventude, Gabriel ainda tinha dúvidas sobre o que deveria escolher como carreira.

Em dúvida se a música não passaria de um hobby em sua vida, ele decidiu se aventurar. Na época em que cursava o ensino médio e ainda se perguntava o que fazer, ele se mudou para uma pequena cidade dos Estados Unidos e fez um intercâmbio cultural. Por lá, ele conheceu muita música diferente e teve tempo para estudar e se dedicar ao lado artístico.

Quando retornou ao Brasil, Gabriel chegou a fazer um cursinho pré-vestibular. O cantor disse em entrevista ao DCI em março que a decisão de estudar para entrar em uma universidade era parte de uma pressão que sentia de escolher uma profissional “convencional”. No entanto, ele não conseguiu deixar a vontade do coração para lá. O tempo que o famoso passou fora do Brasil o fez perceber que a música era seu caminho.

A partir daí, ele deu início a sua carreira de cantor. A primeira vez que Gabriel subiu em um palco foi em 2000, quando participou do Festival Universitário da Canção de Campo Grande. Ele terminou a competição em terceiro lugar. No ano seguinte, ele voltou a participar do Festival e desta vez arrematou vários prêmios.

O primeiro show solo aconteceu algum tempo depois, em 2002, e seu primeiro álbum foi lançado em 2006 com o título Gabriel Sater Instrumental.

Três anos depois, ele lançou novas canções no CD A Essência do Amanhecer. A carreira continuou a todo vapor ao longo dos anos e ele lançou Indomável (2014), depois ao Vivo no MINIDocs (2018), o DVD Quando For a Hora em 2020, em comemoração aos seus 20 anos de carreira, e agora em 2022 trabalhou no álbum Erva Doce.

Já no campo da atuação, a carreira do famoso começou mais tarde. Seu primeiro papel foi o Viramundo de Meu Pedacinho de Chão, em 2014, novela de Benedito Ruy Barbosa. Assim como é cantor da novela Pantanal, neste folhetim ele também interpretou um violeiro. O personagem descobria que também era um grande compositor e acabava conquistando a bela Milita (Cintia Dicker).

No ano seguinte, Gabriel fez sua estreia no teatro e estrelou a peça Nuvem de Lágrimas. O musical era inspirado no romance Orgulho e Preconceito e fazia uma homenagem a cultura sertaneja com canções consagradas nas vozes da dupla Chitãozinho & Xororó.

Alguns anos depois, em 2018, Gabriel apareceu nas telas do cinema pela primeira vez. Ao lado de Jackson Antunes e Thaila Ayala, ele estrelou o filme Coração de Cowboy. Na trama, ele também foi um músico. Desde então, o ator não havia mais dado às caras em nenhuma produção, até que em 2022 chegou com tudo como Trindade, um cantor da novela Pantanal que tem pacto com o diabo. O famoso tem chamado a atenção do público e é sempre um dos nomes mais citados nas redes sociais durante as exibições dos capítulos.

Gabriel Sater esteve em versão de 1990

Gabriel Sater faz parte do seleto grupo de atores que participaram das duas versões da novela Pantanal. Para quem não lembra, o cantor não ganhou nenhum grande papel na versão original, mas fez uma pequena participação. No último capítulo do folhetim, Gabriel aparece como um dos coroinhas que auxilia o padre que realiza o casamento de José Leôncio e Filó, Guta e Marcelo e Tadeu e Zefa.

Na época, o filho de Almir Sater tinha por volta dos 10 anos e vivia nos sets de gravação ao lado do pai, que foi o Trindade original. O pequeno passou a conviver diariamente com o elenco e se tornou o xodó da turma.

Assista o videoclipe oficial de Amor de Índio, música tema de Jove e Juma cantada por Gabriel Sater em Pantanal:

Novela Pantanal tem outros cantores no elenco

E não é apenas Gabriel Sater que faz papel de o cantor da novela Pantanal. Além do filho de Almir Sater, também estão na trama Guito e Malu Rodrigues.

Guito vive Tibério, que sempre está nas rodas de viola da fazenda de José Leôncio e foi vivido por Sérgio Reis em 1990, também cantor. Já Malu Rodrigues não protagonizou cenas regadas a música na trama, mas a jovem que interpretou Irma na primeira fase tem uma carreira musical na vida real.

Guito

O mineiro tem canções que promovem um estilo de vida simples, falam da natureza e o interior. Ele toca gaita, viola, viola caipira e ainda faz percussão.

Nos últimos anos, ele lançou as canções Escute as Montanhas, Empatia, Caminhoneiro e Dead Ends Road, totalmente em inglês. Em 2022, o cantor regravou Morada do Sossego, música de Maringa Borgert, lançada alguns anos atrás.

Para quem não sabe, o mineiro de 38 anos também é engenheiro agrônomo, ele tem uma fazenda em Araxá, Minas Gerais. O papel de Tibério é o primeiro trabalho do ator nas telinhas.

Malu Rodrigues

Malu Rodrigues tem 28 anos e lançou sua primeira canção em fevereiro de 2022, a música Alvoroço. A famosa que já apareceu nas novelas Pé na Jaca (2007) e O Outro Lado do Paraíso (2017 – 2018) prepara suas próximas canções para serem lançadas em breve e então colocará um EP no mercado pela primeira vez.

Para a Glamour, em abril deste ano, a atriz revelou que participar do programa Popstar foi o que despertou sua vontade de ser cantora. Malu esteve na competição musical em 2018 e foi uma das finalistas da edição.

Além disso, a atriz vai participar de um projeto musical ainda em 2022. Ela atuará no musical Jovem Frankenstein, que também terá a presença de Maria Clara Gueiros, Marcelo Serrado, Fernando Caruso e Totia Meireles no elenco. A previsão é que a peça chegue aos teatros em outubro, no Teatro Renault.

