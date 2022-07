Irma e Trindade Pantanal 1990: o que aconteceu com o casal?

Irma e Trindade Pantanal 1990 também formaram um casal na primeira versão da novela. O peão misterioso e a ruiva vivem um romance e a tia de Jove (Jesuíta Barbosa) engravida, mas eles não ficaram juntos. No remake, ainda não se sabe como será o final dos dois.

O que aconteceu com Irma e Trindade Pantanal 1990?

Irma e Trindade Pantanal 1990 não ficaram juntos na novela. O peão desapareceu após o nascimento da criança e sua amada teve um final feliz ao lado de José Lucas de Nada (Irandhir Santos).

O romance dos dois começou como tem sido mostrado no remake. Quando a ruiva chega na fazenda, o peão misterioso ficou encantado com a ‘princesa’ e tenta conquistá-la, mas em um primeiro momento ela se interessa por José Lucas. No entanto, a relação não engata.

Desiludida com o primogênito de José Leôncio (Marcos Palmeira), ela se entrega à paixão nos braços de Trindade. Os dois têm um caso, até que a ruiva engravida.

Trindade teme que seu filho seja o ‘bebê-diabo’ e nasça com chifres, já que ele tem um pacto com o cramulhão. A criança dará sinais que herdou os poderes sobrenaturais do pai, já que em uma das cenas o bebê fará um violão tocar sozinho de dentro da barriga da mãe.

Na versão original da novela, Trindade desaparece enquanto Irma está grávida. Mariana (Selma Egrei) não consegue convencer a filha a ir para o Rio de Janeiro ter o bebê, que espera que o namorado apareça para ver o bebê nascer. No entanto, o parto de ruiva se complica, trazendo riscos para ela e a criança.

Para a surpresa de todos, Trindade aparece na fazenda e faz o parto de Irma com suas próprias mãos. Mas o peão não fica muito tempo no local e vai embora novamente, e pede para José Lucas cuidar da sua família.

Ainda não se sabe se o final será mantido ou se Irma pode ganhar um final feliz ao lado do peão cramulhão. Gabriel Sater, que interpreta o personagem, contou durante sua participação no Domingão com Huck que pediu para o autor Bruno Luperi não tirar Trindade da novela. “Eu acho que não vão me matar. Eu chorei muito com o Bruno Luperi, né? Pedi para ficar até o fim, para gravar até o final, o máximo que puder. Eu sei que o que eu vivi aqui não vou viver mais. É uma união de estrelas imensa. E eu estou em casa, na minha casa”, disse.

Como estão Irma e Trindade Pantanal 1990?

Em 1990, Irma e Trindade foram interpretados por Elaine Cristina e Almir Sater. Hoje, ela tem 72 anos de idade. Ela está longe da televisão há nove anos – seu último trabalho foi em 2013, quando interpretou Helena em Chiquititas, novela do SBT. Atualmente, ela tem um canal no YouTube chamado Arte de Viver, no qual posta reflexões sobre a vida e também fala sobre sua carreira como atriz.

Elaine foi casada com o ator Flávio Galvão por 40 anos, de quem se separou em 2011. Os dois até contracenaram juntos na novela O Outro, da Rede Globo, em 1972.

Já Almir Sater tem 65 anos. Ele está na novela Pantanal interpretando o chalaneiro Eugênio. Ele é pai de Gabriel, que vive Trindade.

Almir segue carreira na música até hoje. Além de Gabriel, ele tem mais dois filhos, Ian, de 28 anos, e Bento, de 25, frutos de seu segundo casamento.

