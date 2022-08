Hanna Romanazzi A Favorita hoje: como está a Camila da novela

A primeira novela de Hanna Romanazzi A Favorita. A jovem atriz estreou nas telinhas com a personagem Camila aos 12 anos de idade – a filha de Rita e Zé Bob – e continuou dando às caras em outros projetos ao longo dos anos. A famosa não abandonou a carreira de atriz, mas deu início a projetos em áreas profissionais diferentes e hoje assume vários papéis.

Por onde anda Hanna Romanazzi A Favorita?

Hanna Romanazzi A Favorita hoje tem 26 anos de idade. Ela continua empenhada na carreira de atriz, mas também se tornou influenciadora digital e advogada. No mês de julho, Hanna compartilhou no Instagram que passou na prova da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) e comemorou a conquista.

“Pausa nas blogueirices para dizer que sou oficialmente advogada. Entre muitos trancamentos na faculdade para conciliar com o meu trabalho de atriz, fico feliz por alcançar mais essa meta. Que venham novos objetivos e não falte inspiração pra conquistá-los. Advogada, atriz e o que mais eu quiser”, escreveu a famosa.

Os trabalhos mais recentes de Hanna Romanazzi como atriz foram com as séries Reality Z (2020), da Netflix, e A Divisão (2019), da Globoplay. Antes disso, ela esteve na novela Liberdade, Liberdade (2016), de Mario Teixeira, como a personagem Gironda e na minissérie Ligações Perigosas (2016), em que interpretou Sofia.

Ela também atuou em Malhação de 2013 a 2014, em que foi uma vilã, e esteve na novela O Astro (2011), como Luisa. Pouco antes disso, ela apareceu na série Ger@l.com (2009 – 2010). A estreia de Hanna nas telinhas aconteceu em 2008, com a novela A Favorita. Ela tinha 12 anos na época e interpretou a personagem Camila. O folhetim ficou no ar até janeiro de 2009.

Hanna Romanazzi tem namorado?

A Hanna Romanazzi A Favorita está há seis anos em um relacionamento com o ator Daniel Rangel, de 26 anos de idade. O famoso já participou das novelas Salve-se Quem Puder (2020), Malhação (2018), Novo Mundo (2017) e agora aparecerá na série O Coro, do Disney plus.

A dupla contou ao Video Show, em 2019, que o primeiro contato deles foi apenas visual, em uma das portarias da Rede Globo. Pouco depois, eles trabalharam juntos em um projeto e se aproximaram. Em uma conversa, o rapaz lembrou de um livro que havia lido e no dia seguinte o levou para emprestar para Hannah. Os dois passaram a se falar mais e mais, até que o romance nasceu.

No dia dos namorados deste ano, ambos compartilharam fotos e vídeos e fizeram juras de amor na legenda de suas publicações no Instagram. “Meu maior companheiro, te amo”, escreveu Hanna. “A vida é muito melhor do seu lado, que sorte a minha poder caminhar com você há seis anos. Te amo muito”, comentou Daniel.

Quem era Camila em A Favorita?

Camila era filha de Rita, papel que foi de Christine Fernandes, mulher que trabalhava na agência publicitária de Gurgel (Mário Gomes). No início da trama de A Favorita, a menina descobre que é filha do jornalista Zé Bob (Carmo Dalla Vecchia). Sua mãe havia tido um relacionamento com o personagem, mas nunca havia contado ao galã que os dois tiveram uma filha. Por isso, ela não cresceu com a presença do pai.

A menina era problemática e tinha uma personalidade forte. Por sua mãe trabalhar bastante para sustentá-las, ela foi praticamente criada pela avó, Dulce, personagem que foi de Selma Egrei.

