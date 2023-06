Como deve ser um bom final feliz, Helena fica com César em Mulheres Apaixonadas. A protagonista inicia a trama casada com Théo (Tony Ramos), mas a relação entra em crise no decorrer da trama. O médico também se envolve com Luciana (Camila Pitanga), formando um triângulo amoroso entre os personagens.

Quando Helena e César ficam juntos?

César tem um caso com sua assistente, Laura (Carolina Kasting), mas a relação é desaprovada por seus filhos. O galã também começa a namorar Luciana, que faz residência no hospital onde ele trabalha. É só na metade da trama que César e Helena começam a se envolver novamente. Os dois viveram um romance quando eram jovens, que não deu certo e ambos seguiram seus caminhos, mas nunca se esqueceram.

Desentendimentos surgem entre os dois principalmente devido ao namoro de César com Camila, que é filha de Téo, marido de Helena. A protagonista acusa o médico de namorar a jovem como forma de vingança: "Eu acho uma covardia, uma tremenda falta de caráter e de vergonha você usar a Luciana, minha enteada, para se vingar de mim", diz a personagem de Christiane Torloni no capítulo 56.

"Mas quem disse a você que é uma vingança? Quem disse que eu estou preocupado em me vingar de você? De onde é que você tirou essa ideia?", questiona ele. A discussão faz com que os dois fiquem ainda mais afastados.

A paixão, no entanto, fala mais alto mais adiante no folhetim, quando Helena pergunta ao médico se ele não pensou nela durante todo esse tempo. "Se nós dois resolvermos nos dar uma chance, se tentarmos outra vez, aí sim certamente vamos escrever a mais linda história de amor de todos os tempos", diz ela.

César pergunta se a mulher de fato acredita naquilo, e ela diz que acredita no amor. Os dois se beijam apaixonados e decidem dar uma nova chance ao relacionamento.

Helena e César passam por algumas idas e vindas ao longo da trama, mas superam as dificuldades. No capítulo 191 da exibição original, o médico finalmente pede sua amada em casamento.

A protagonista reclama de estar sempre longe de seu amado por conta do trabalho e ele lhe faz uma proposta. "A única maneira de nos vermos todos os dias, eu sei qual é", diz. "É? Então me conta", questiona a diretora. "Casa comigo?", pergunta o médico.

O casamento de Helena e César acontece no último capítulo de Mulheres Apaixonadas, em uma cerimônia que conta com quase todos os personagens da obra.

Veja: Qual é a doença de Júlia Almeida, a Vidinha de Mulheres Apaixonadas

Qual o final de Téo em Mulheres Apaixonadas?

Depois de se separar de Helena, o saxofonista também terá um final feliz. Além de ser pai de Lucas (Victor Cugula), o ex-marido da protagonista descobre que é pai de Salete (Bruna Marquezine) e leva a garota para morar com ele, após a menina sofrer maus tratos nas mãos da avó.

Uma das maiores reviravoltas acontecem quando Téo começa a se interessar por Laura, uma das ex-namoradas de César. Os personagens descobrem que têm muitas coisas em comum e ficam juntos no final da trama, formando uma família ao lado de Lucas e Salete.

Já Camila tem um final feliz ao lado de Diogo (Rodrigo Santoro) após o rompimento do namoro com César. O rapaz decide viver a paixão antiga que sente pela médica, enquanto Marina (Paloma Duarte) fica com Expedito (Rafael Calomeni).

A reprise de Mulheres Apaixonadas vai ao ar de segunda a sexta, às 17h05, horário de Brasília, logo após a Sessão da Tarde. Todos os capítulos estão disponíveis no Globoplay.

Veja: Mulheres Apaixonadas: O que acontece com Heloísa e Sérgio completo