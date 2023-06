Qual é a doença de Júlia Almeida, a Vidinha de Mulheres Apaixonadas

Atualmente no ar como Vidinha no Vale a Pena Ver de Novo, com a reprise de Mulheres Apaixonadas, a atriz Júlia Almeida retornou aos holofotes das telinhas. A famosa está longe das novelas inéditas de 2018, época em que revelou ter uma doença crônica.

Júlia Almeida tem doença crônica

A atriz Júlia Almeida tem epilepsia, doença que segundo explica o o Ministério da Saúde causa uma alteração temporária e reversível do funcionamento do cérebro, o que ocasiona em convulsões. A doença não tem cura, mas permite uma vida saudável com o devido tratamento .

Júlia Almeida revelou o diagnóstico em 2018 e desde então fala sobre o assunto na imprensa e redes sociais, no intuito de conscientizar a população sobre o assunto. Em recente vídeo no Instagram sobre a importância do Dia Mundial da Conscientização da Epilepsia - 26 de maio - a atriz contou que o processo de aceitação da doença foi muito difícil.

Ao descobrir que tinha epilepsia, ela entrou em uma "espécie de luto", passou por algumas fases complicadas como a negação, a raiva e também a tristeza profunda. Ao longo do processo, ela começou o tratamento da doença, experimentou remédios que poderiam melhorar sua qualidade de vida e passou a entender mais a doença, o que a ajudou a aceitar a situação.

Na época em que recebeu o diagnóstico, a famosa morava na Inglaterra, por causa do fotógrafo britânico Sebastian Bailey, com quem se casou em 2014. A atriz conta que hoje em dia vive em harmonia com a doença e tem uma vida saudável, sem nunca dispensar sua medicação diária.

"Respeito os sinais que o meu corpo me dá. (...) Não faço absolutamente nada sem levar os meus remédios", revelou na gravação. Além dos remédios, a famosa também cuida muito bem da alimentação, faz meditação, terapia e yoga.

Longe das novelas desde 2018, quando trabalhou em Tempo de Amar, a famosa se dedica bastante hoje ao empreendedorismo. Ela é fundadora e diretora criativa da Florita Beach Wear, marca de moda praia focada em peças sustentáveis.

Hoje aos 40 anos de idade, Júlia Almeida não é mãe, mas dedica seu carinho ao pequeno Jongo, cachorrinho que chama de filho. Além disso, ela tem divide seu amor com os afilhados Clementine, Luca, Pedro e Sofia.

Atriz Júlia Almeida é filha do autor Manoel Carlos

Quem vê a atriz Júlia Almeida nas telinhas pode nem desconfiar, mas a garota é filha de um dos autores mais aclamados nas telinhas, Manoel Carlos. A jovem é fruto do dramaturgo com Bety Almeida, com quem está casado desde os anos 80 e teve mais um filho, Pedro Almeida, que faleceu aos 22 anos em 2014, vítima de um mal súbito.

A famosa compartilha de vez em quando algumas imagens do pai nas redes sociais, mostrando como está o escritor de 90 anos de idade, que não lança novos folhetins desde 2014, época em que levou Em Família para a faixa das 21h da Globo.

Antes do afastamento de pai e filha das novelas, Júlia Almeida chegou a trabalhar em alguns dos folhetins de Manoel Carlos. A atriz esteve em Mulheres Apaixonadas (2003), em que interpretou Vidinha, filha de Lorena (Susana Vieira) e irmã de Diogo (Rodrigo Santoro).

Além de ter atuado também em Laços de Família (2000 - 2001) como Estela, irmã de Edu (Reynaldo Gianecchini) e sobrinha de Alma (Marieta Severo) e Por Amor (1997 - 1998) como Natália, filha caçula adolescente de Meg (Françoise Forton) e Trajano (Ricardo Petráglia).

Na infância, ela apareceu em duas novelas do pai, seus primeiros trabalhos como atriz na Globo: História de Amor (1995), aos 12 anos de idade, e Felicidade (1991 - 1992), aos 8 anos de idade. Na produção de 1995 ela fez participação como Duda e em sua primeira novela apareceu como a pequena Fernanda.