Mulheres Apaixonadas: O que acontece com Heloísa e Sérgio completo

Intérpretes dos personagens Heloísa e Sérgio, os atores Giulia Gam e Marcello Antony viveram um romance conturbado na novela Mulheres Apaixonadas. A irmã de Helena (Christiane Torloni) era problemática e cheia de ciúmes do marido, o que se tornou uma obsessão que quase acabou em tragédia na trama de Manoel Carlos.

Como é o relacionamento de Heloísa e Sérgio na novela Mulheres Apaixonadas

Desde o começo da novela Mulheres Apaixonadas, Heloísa morre de ciúmes do marido Sérgio e sempre se irrita quando vê o arquiteto conversando com outras mulheres. Por conta disso, as brigas entre eles são constantes, e antes mesmo dos primeiros 30 capítulos do folhetim o personagem de Antony considera se separar da esposa.

Tudo piora alguns capítulos mais tarde, quando Heloísa escuta o marido sussurrar o nome de outra mulher enquanto dorme. O casal briga feio e a mulher o ameaça. Alguns episódios depois, durante o reencontro de Sérgio com uma uma velha colega de trabalho, Heloísa tem um novo surto, o que deixa Sérgio de saco cheio.

O arquiteto então resolve viajar e se afastar. Heloísa implora para que o marido não vá embora, mas ele embarca em um avião rumo a Europa e especula que a breve separação pode ser a solução para o casamento deles.

Enquanto o marido está fora, Heloísa fica fora de si e continua obcecada pelos passos do amado. Por isso, ela recebe o conselho de uma amiga, Leila (Xuxa Lopes), que indica para ela um grupo de apoio chamado MADA – Mulheres que Amam Demais.

Leila conta que o grupo serve para todo tipo de relacionamento destrutivo: "mulheres que amam demais e não conseguem ser felizes porque amam o homem errado ou porque elas mesmas são erradas e não conseguem se revolver. Você não tem nada a perder".

Heloísa escuta Leia e vai atrás do MADA, mas logo desiste de participar do grupo. Alguns capítulos mais tarde, depois que Sérgio volta de viagem, Heloísa e Sérgio brigam novamente por causa do ciúmes que a mulher tem de Vidinha (Júlia Almeida), a filha Lorena (Susana Vieira). Por isso, ela finalmente resolve dar uma chance ao MADA e vai a uma reunião acompanhada de Leila.

No entanto, o relacionamento de Heloísa e Sérgio não melhora em nada e a mulher novamente tem uma atitude raivosa, depois de uma briga em um restaurante. Sérgio sai emburrado do local e pega o carro para partir sem a esposa. Heloísa tenta impedi-lo e fica na frente do veículo. Para evitar uma tragédia, um estranho que assiste a cena a puxa da frente do carro e Sérgio vai embora, sem nem se despedir da esposa.

Heloísa fica possessa de raiva e acusa o marido de tentar matá-la. Com toda a confusão, Sérgio sai de casa. Heloísa não aceita bem a separação e toma atitudes extremas, como pagar funcionárias do hotel em que está o marido para conseguir informações dele.

A irmã de Helena chega ao fundo do poço e retorna para as reuniões do grupo de apoio para mulheres que amam demais. Ela pede ajuda e recebe a solidariedade das mulheres do grupo depois de contar sua história e revelar que machucou o marido.

Ela tenta reatar seu casamento, mas Sérgio não quer mais saber dela. Certo dia ela vê o marido com Dirce (Lucielle di Camargo) e tem mais um ataque de raiva. Desesperada, ela acaba perdendo o controle do carro que dirigia e sofre um acidente com Leila.

Ao saber da situação da mulher, Sérgio corre ao hospital para visitar Heloísa, que pede desesperadamente para que eles retomem o relacionamento. Capítulos se passam e o personagem de Antony acaba cedendo e volta a morar com a esposa na metade na novela. O casal até pensa em ter filhos, o que sempre foi um assunto debatido entre eles, e Heloísa sugere adoção caso não consiga engravidar.

No entanto, mesmo com a procura por ajuda de Heloísa no grupo de apoio, a mulher não muda e os dois voltam a brigar feio depois. Heloísa e Sérgio continuam o padrão tóxico de relacionamento e permanecem em vários altos e baixos na trama. A aproximação de Sérgio e Vidinha deixa a personagem de Gam ainda mais enfurecida, o que resulta em uma atitude extrema na reta final do folhetim.

No episódio 184 de Mulheres Apaixonadas, em mais um de seus surtos, Heloísa vê Vidinha no estacionamento do prédio. Ela tem uma atitude raivosa e tenta atropelar a jovem, que se salva por pouco. Desta vez, a atitude monstruosa da mulher coloca um ponto final em qualquer salvação que seu casamento com Sérgio poderia ter.

Final de Heloísa e Sérgio

Após quase matar Vidinha, Heloísa e Sérgio tem uma briga feia na novela Mulheres Apaixonadas e o grande segredo da personagem de Giulia Gam acaba sendo revelado. Durante a discussão, ela conta para o marido que fez uma laqueadura logo depois de se casar com ele, pois não queria dividi-lo com nenhum filho.

A irmã de Helena não podia tomar pílula como método contraceptivo e não queria pedir para o marido que usasse camisinha, então resolveu recorrer ao método definitivo, mas nunca contou ao companheiro a verdade.

Sérgio vai embora de vez e Heloísa piora ainda mais, e tenta se matar. Por conta disso, a família dela resolve agir e dá a ela o tratamento de que precisa. Nos capítulos finais da trama, ela é internada em uma clínica.

Após ser internada, Heloísa ganha uma melhora em seu quadro mental, mas não retoma mais o relacionamento com Sérgio. Nas últimas cenas da novela, ela reencontra o marido e diz que vai deixá-lo em paz: "não vou mais insistir com você. (...) Eu já aceitei que é melhor que a gente fique separado. Eu vou fazer meu tratamento, vou ao MADA e vou continuar com minha terapia. E aí quem sabe um dia talvez eu vou conseguir me livrar do amor que sinto por você".

Sérgio não fica sozinho porque engata um relacionamento com Vidinha no final da trama. Os dois marcam uma viagem e terminam lado a lado.

