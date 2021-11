Heleninha bebê a bordo hoje: como está Beatriz Bertu

Beatriz Bertu tinha apenas 10 meses de vida quando começou a gravar a novela de Carlos Lombardi, que ficou no ar de junho de 1988 a fevereiro de 1989 na faixa das 19h da TV Globo. A menina virou um xodó nacional e era reconhecida por onde passava. Mais de 30 anos se passaram desde o lançamento da novela e muita coisa mudou desde então, veja como está a Heleninha de Bebê a Bordo hoje.

Heleninha de Bebê a Bordo hoje

Hoje com 34 anos de idade, a atriz Beatriz Bertu – que Heleninha – continua trabalhando no mundo artístico, mas seu foco é o teatro. Ela trabalhou em poucos filmes e séries, mas nos palcos já atuou em mais de 15 peças.

A eterna Heleninha de Bebê a Bordo estudou teatro e artes dramáticas na UniRio e Casa de Artes de Laranjeiras (CAL) na juventude, quando desistiu da carreira de atleta. A jovem havia integrado a seleção brasileira de ginástica de trampolim quando adolescente, mas sofreu uma lesão no joelho, aos 15 anos, durante um campeonato mundial na Dinamarca, e por isso resolveu que tomaria o rumo da atuação.

Depois que interpretou Heleninha na novela Bebê a Bordo, a garota recebeu propostas para muitos projetos na televisão e mercado publicitário, mas os pais de Beatriz declinaram os convites, para que a garota pudesse ter uma infância normal.

A conquista do papel da criança título da novela veio por causa da avó da atriz, que viu um anúncio de que precisavam de bebês para a gravação de uma novela. A assistente de direção contou em entrevista ao Gshow em 2021 que era “dada” e ia no colo de todo mundo e que por isso foi aprovada para o papel pelo diretor Roberto Talma.

Fenômeno na época, a Heleninha de Bebê a Bordo contou nos dias de hoje que não podia ir em festas infantis por causa do sucesso do folhetim, pois sempre era reconhecida e roubava a cena do aniversariante.

A atriz também contou que até hoje, cerca de 34 anos desde o final da novela Bebê a Bordo, é reconhecida por causa da personagem de Heleninha. Beatriz é discreta nas redes e mantém uma conta fechada no Instagram com apenas 3500 seguidores.

Como assistir?

O folhetim foi reprisado no Viva há alguns anos e agora está completo no catálogo da Globoplay! A novela foi adicionada ao catálogo da plataforma no começo deste mês e pode ser acessado pelos assinantes de qualquer pacote do streaming, que variam de R$ 19,90 a R$ 84,90.

Na novela de Carlos Lombardi, a trama bem humorada seguia os assuntos de maternidade, paternidade e relações familiares. Isabela Garcia protagonizou o folhetim ao lado de Tony Ramos, a moça era a mãe de Heleninha em Bebê a Bordo e entrou em trabalho de parto no carro de Tonico (Ramos), quando se escondia após realizar um assalto. Depois do nascimento, a mulher fugiu e deixou a criança com Tonico, que se viu em uma guerra pela guarda da menina.

