Hélio é filho de Agatha com Evandro em Terra e Paixão?

Hélio é filho de Agatha com Evandro em Terra e Paixão?

Agatha (Eliane Giardini) esconde mais um segredo em Terra e Paixão: ela teve um filho com Evandro (Rafael Cardoso). O rapaz já está na trama de Walcyr Carrasco, mas ainda não foi apresentado ao público como herdeiro da mulher misteriosa, mas sim como o novo engenheiro da cooperativa.

Quem é o terceiro filho de Agatha em Terra e Paixão?

Hélio (Rafael Vitti) é filho de Agatha com Evandro, médico que fez o parto do nascimento de Caio. A mulher engravidou depois de forjar a própria morte e fugir de Nova Primavera com o amante.

Quem descobrirá a verdade será Irene (Glória Pires), que está empenhada em provar para o marido que Agatha é falsa e ardilosa. A informação foi adiantada pela colunista Anna Luiza Santiago, do jornal O Globo.

Ao saber que sua ex-mulher esconde algo importante sobre seu passado, Antônio irá confrontar a mãe de Caio. Agatha, que será encurralada pelo poderoso, admitirá que teve sim um terceiro filho. No entanto, a personagem de Eliane Giardini dirá que a família de Evandro mandou o garoto estudar na Europa e que ele a odeia, já que a considera culpada pela morte do médico.

A essa altura da novela, Agatha já estará sendo bancada por Antônio. O produtor rural se compadece com a situação de sua amada e oferece uma mesada para que ela possa recomeçar a vida em Nova Primavera. Ele ainda não terá descoberto que o plano da mulher é justamente arrancar todo seu dinheiro.

Hélio chegou na trama como o novo engenheiro contratado da Cooperativa. No entanto, o público tem achado estranho a coincidência o rapaz ter se mudado para Nova Primavera justamente quando Agatha revelou que estava viva esse tempo inteiro. É possível que a mãe de Caio esteja mentindo e mantenha algum vínculo com o filho.

Além disso, o engenheiro já está apaixonado por Petra (Debora Ozorio). Como a agrônoma é herdeira de Antônio, parte da audiência nas redes sociais desconfia que Hélio possa estar se aproximando da jovem apenas pelo dinheiro.

Veja: Agatha e Antônio La Selva voltam em Terra e Paixão?

Hélio é vilão na novela?

Desde que Hélio começou a se interessar por Petra, audiência na web está torcendo para que o romance entre os dois vingue - já que ele parece realmente apaixonado pela agrônoma, coisa que Luigi (Rainer Cadete) está longe de ser.

As intenções do engenheiro ainda não estão claras. Se Agatha estiver falando a verdade, é possível que o rapaz de fato esteja interessado em Petra.

No entanto, alguns internautas já estão lamentando o fato de que Hélio é filho de Agatha, pois acreditam que o rapaz possa ter más intenções assim como a mãe. "Não creio que o Walcir vai estragar o Hélio, fazendo ele se aproximar da Petra por vingança quando podia ser o delegado Marino o filho da Agatha!!! Ah Walcyr Carrasco, muda isso por favor!!", escreveu uma espectadora.

"Que todo raio de teoria que transforme o Hélio em vilão parta pro inferno, eu não mereço isso", publicou outra. "Ele veio do RJ também e se meteu no sequestro da Agatha muito repentinamente", teorizou outra.

Em cenas que vão ao ar a partir da próxima quinta-feira, 7, Anely (Tatá Werneck) vai flagrar Petra e Hélio juntos. A Rainha Delícia tira uma foto dos dois e mostra para Luigi, que fica chocado com a traição.

O italiano fará um escândalo e vai desmascarar Petra e Hélio na frente de Irene e Antônio (Tony Ramos), mas a madame vai pedir para que o golpista não desista do casamento com a 'miss tarja preta'.

Veja: Terra e Paixão: por que o pajé desmaiou ao ver Agatha?