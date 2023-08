Terra e Paixão: por que o pajé desmaiou ao ver Agatha?

Pajé desmaiou com encontro com Agatha. Confira detalhes da trama de Terra e Paixão - Foto: Reprodução/Globo

Feliz que a mãe está viva, Caio (Cauã Reymond) levou Agatha para conhecer o pajé Jurecê Guató (Daniel Munduruku), seu grande amigo. No entanto, a visita não saiu nada como o esperado e terminou com o indígena desmaiado e a personagem de Eliane Giardini sem conseguir entrar na oca. Por que o pajé desmaiou ao ver Agatha em Terra e Paixão?

O que aconteceu com o pajé de Terra e Paixão?

A energia ruim de Agatha e a máscara que esconde suas verdadeiras intenções foram responsáveis pelo desmaio do pajé na novela. Após recobrar a consciência, Jurecê contou para Caio que "sentiu a presença da força do mal" com a chegada da mulher. Além disso, ele viu uma grande sombra em volta dela e por isso ela não conseguiu passar pela proteção da aldeia e precisou voltar para o carro.

Isso não significa que Agatha tenha poderes sobrenaturais ou coisa parecida, mas que não é flor que se cheire, tem uma índole muito ruim e tem planejado maldades. Pouco antes da chegada dela em Nova Primavera, o pajé já previa que algo ruim chegaria na vida de Caio, um "mal disfarçado" que seria muito perigoso.

Após o desmaio, o pajé Jurecê disse para Caio que ele precisa encontrar um objeto de proteção que recebeu quando era menino e avisou que chegou o momento de usa-lo. "Eu preciso proteger Caio, Jurecê já fez essa promessa de proteger Caio no passado, quando era menino", comentou Jurecê para o personagem de Cauã Reymond.

E as suspeitas do público de que a personagem de Eliane Giardini é vilã e a sensação ruim de Jurecê com Agatha vão se confirmar nos próximos capítulos. Agatha vai começar a arranjar dinheiro do ex-marido e do filho e ganhará uma mesada de ambos. E enquanto ela estiver enchendo os bolsos com os ganhos da dupla, os resumos adiantam que a interesseira vai fazer uma ligação misteriosa e que dirá para a pessoa do outro lado da linha que conseguirá arrancar todo o dinheiro de Antônio (Tony Ramos).

Confira também - Agatha e Antônio La Selva voltam em Terra e Paixão?

Qual o segredo de Agatha?

Agatha esconde mais do que apenas suas intenções na novela Terra e Paixão. Algo muito importante que ela tenta manter fora do alcance dos personagens é a verdade sobre seu passado, mas ele virá a tona em algum momento. Segundo apuração de Gabriel Menezes, na coluna Play, da Folha de São Paulo, agora em agosto, Irene (Gloria Pires) pedirá para o advogado Silvério (Samir Murad) investigar a rival e descobrirá duas informações muito importantes: a primeira delas é o crime que Agatha cometeu para ir para na cadeia por duas décadas e a outra é que ela tem mais um filho perdido por aí.

Silvério conseguirá os depoimentos do julgamento de Agatha e descobrirá que o homem morto que ela disse que foi acusada injustamente de assassinar é seu amante, o médico Evandro, que trabalhava no hospital de Nova Primavera e a ajudou a forjar a própria morte e fugir. O advogado descobrirá que na época do crime os dois estavam separados e Agatha precisava de dinheiro, por isso foi até o médico e começou uma discussão. As coisas saíram do controle e ela o empurrou do prédio em que morava, mas o irmão dele viu tudo e por isso ela não saiu impune.

Antes da morte de Evandro, Agatha teve um filho com ele. O rapaz foi morar na Europa ainda muito novo e Silvério não encontrará informações precisas sobre sua identidade. Entre o público, circula a teoria que este terceiro herdeiro da vilã possa ser o engenheiro Hélio (Rafa Vitti), que chegou há pouco tempo na cidade, antes de Agatha.

Leia também - Caio é filho de Gentil ou de Antônio Terra e Paixão?