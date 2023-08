Agatha e Antônio La Selva voltam em Terra e Paixão?

Antônio (Tony Ramos) e Agatha (Eliane Giardini) vão começar a se reaproximar em Terra e Paixão. O fazendeiro vai demonstrar que ainda é apaixonado pela ex-mulher e vai oferecer ajuda financeira, o que deixará Irene (Glória Pires) furiosa. A mãe de Caio (Cauã Reymond) se sentirá vitoriosa ao perceber que tem o marido nas mãos.

Agatha reconquista Antônio

O fazendeiro vai ficar caidinho de amores pela ex-mulher e até dirá que sente muito por tudo o que ela passou. A reaproximação dos dois começa a acontecer nesta terça-feira, 29, e segue ao longo das próximas semanas.

O empresário e a mãe de Caio vão voltar a conversar, e Agatha finalmente explicará como forjou a própria morte. Apesar de ter sido enganado, Antônio se compadece com seu grande amor e até coloca Ramiro (Amaury Lorenzo) para zelar pela segurança da mulher.

Será a partir daí que Agatha começará a mostrar sua verdadeira face. A mãe de Caio demonstrará felicidade ao perceber que tem o ex-marido nas mãos, assim poderá dar continuidade no seu plano.

A reaproximação entre Agatha e Antônio começará a gerar conflitos entre o poderoso e Irene. O fazendeiro discute com a mulher e avisa que não permitirá que alguém faça mal a personagem de Eliane Giardini - a briga será ouvida por Angelina (Inez Viana), que contará a fofoca para amiga. A mãe de Caio deixará escapar um sorriso ao saber que o patriarca brigou com a vilã por sua causa.

Antônio começará a ajudar a ex-mulher financeiramente e pedirá para Silvério (Samir Murad) abrir uma conta no banco para que seja depositada uma mesada mensalmente. O advogado ficará preocupado quando perceber que o poderoso ainda gosta da mãe do seu filho mais velho.

A partir do capítulo da próxima segunda-feira, 4, Antônio começará a demonstrar cada vez mais seus sentimentos. O produtor rural abraçará a mulher e dirá que a sua volta foi a melhor coisa que poderia ter acontecido.

O pai de Caio também chamará Agatha para jantar - ele enviará o colar que ela usou no casamento dos dois junto com um bilhete pedindo para ela colocar a joia no encontro do casal.

Qual o segredo da mãe de Caio em Terra e Paixão?

Agatha está apenas se passando por uma boa mulher - a mãe de Caio voltou para Nova Primavera com o objetivo de arrancar todo o dinheiro de Antônio. A mulher misteriosa fará uma ligação para uma pessoa cuja identidade ainda não será revelada dizendo que vai conseguir tirar a fortuna do ex-marido.

Ficará claro para o público que Agatha não age sozinha, mas ainda não se sabe quem são os cúmplices da mulher. É até possível que ela esteja envolvida na sabotagem que causou a morte de Daniel (Johnny Massaro), mistério que ainda não foi solucionado no folhetim.

Outra pessoa que está envolvida com negócios escusos é Nice (Alexandra Richter). Já se sabe que a falsa missionária é uma golpista que tem uma dúvida com uma máfia, além de ter uma relação de muitos anos com Irene.

Além de tirar vantagem financeira do ex-marido, Agatha também vai lucrar com a ajuda de Caio e até de Gentil (Flávio Bauraqui). O pai de Jonatas (Paulo Lessa) oferecerá dinheiro para sua grande paixão do passado, assim como o primogênito. O rapaz também vai passar a dar uma contribuição mensal para a mãe para que ela possa recomeçar a vida em Nova Primavera, sem desconfiar de suas verdadeiras intenções.

