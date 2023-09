Hilda descobre doença grave na novela Mulheres Apaixonadas?

Hilda (Maria Padilha) vai enfrentar uma doença grave nos próximos capítulos de "Mulheres Apaixonadas". A irmã de Helena (Christiane Torloni) descobrirá um caroço no seio e será convencida por Elisa (Giselle Policarpo) a procurar um médico.

O que acontece com Hilda em Mulheres Apaixonadas?

Hilda recebe o diagnóstico de câncer de mama em cenas exibidas no capítulo 149. A mulher reluta em procurar um médico por medo de que fosse algo grave, principalmente depois de ver o depoimento de uma mulher que fez mastectomia e se separou do marido. No entanto, ela finalmente realiza os exames necessários e descobre a doença.

"Embora o nódulo seja pequeno, o laudo da biópsia confirmou que ele é maligno", diz o Dr. Raul. O médico continua dizendo que terá que fazer a remoção do tumor, e Hilda se assusta com a possibilidade de perder o seio.

O profissional de saúde explica que irá retirar apenas o segmento da mama que envolve o tumor e o tecido ao seu redor. "Eu vou ficar deformada, com um buraco no peito?", se desespera. O Dr. Raul acalma a paciente e diz que haverá um cirurgião plástico durante o processo para realizar a reparação mamária, caso seja necessário.

O médico também informa a Hilda que, devido ao tamanho do tumor, as chances de cura são grandes. Quanto à possibilidade de fazer quimioterapia, ela terá que aguardar os resultados dos exames realizados após a cirurgia.

Dr. Raul aconselha que Hilda marque a cirurgia o mais breve possível. "Neste momento, a coisa mais importante é a sua saúde", diz. A irmã de Helena pede um tempo para conversar com o marido e a filha enquanto chora de preocupação, marcando um dos momentos mais emocionantes de Mulheres Apaixonadas.

Após a cirurgia, Hilda começa a fazer quimioterapia e segue em tratamento até os capítulos finais da novela.

Qual o final da personagem na novela?

Hilda irá se curar do câncer no final da novela "Mulheres Apaixonadas". Depois de contar o diagnóstico para Leandro (Eduardo Lago) e Elisa, a mulher recebe o apoio do marido e da filha e decide enfrentar a batalha contra a doença. O marido entrega uma flor para sua esposa e diz que sempre estará ao lado dela.

Nos capítulos finais da novela, Hilda passa a ajudar outras mulheres que também enfrentam o problema. Ao chegar na clínica para mais uma sessão de quimioterapia, a personagem vê outra paciente chorando e se compadece com a situação dela. "Não fica triste assim não, eu sei o que você está sentindo. Você está com medo, né? Também passei pela mesma coisa, mas a quimio não é um bicho de sete cabeças. Fica tranquila, vai dar tudo certo", diz. A mãe de Elisa também diz que segue em tratamento como uma forma de acalmar a colega.

A personagem segue casada com Leandro, que permanece ao lado da mulher durante todo o tratamento contra o câncer de mama. Assim, Hilda tem um final feliz contando com o apoio do marido e da filha.

Hilda foi uma das personagens mais marcantes da carreira da atriz Maria Padilha, que hoje está com 63 anos de idade. O último trabalho da famosa em novelas foi em 2015, quando esteve em "A Regra do Jogo". Também esteve na série "Rua do Sobe e Desce, Número que Desaparece" (2020), do Canal Brasil, e em um episódio de "Bom Dia, Verônica", da Netflix. Neste ano, voltou a trabalhar em projetos da Globo com a série "Justiça 2", disponível no Globoplay.

