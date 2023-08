Marina, Luciana ou outra? Veja com quem Diogo fica no final da novela Mulheres Apaixonadas - Foto: Reprodução/Globo

Diogo (Rodrigo Santoro) e Marina (Paloma Duarte) vivem um inferno no relacionamento. O casal subiu ao altar logo no começo da trama já aos tropeços, pois o rapaz beijou a prima Luciana (Camila Pitanga) antes na cerimônia e foi flagrado pela noiva - que na época estava grávida dele. Os dois acabam se separando, mas com quem Diogo fica no final da novela Mulheres Apaixonadas?

Final de Diogo em Mulheres Apaixonadas

Separado de Marina após uma série de crise de ciúmes por parte da mulher, o desfecho feliz de Diogo é ao lado de Luciana que sua prima de primeiro grau. Mas calma por que o "felizes para sempre" em Mulheres Apaixonadas só acontece para os dois nos últimos capítulos.

Antes do divórcio de Marina e Diogo, que só ocorre depois da metade da trama, a filha de Silvia (Natália do Vale) faz de tudo para manter seu casamento. Ela inventa uma gravidez e até tenta se matar, mas o relacionamento já está totalmente esgotado e por isso eles resolvem se separar de vez.

No entanto, não é partir daí que o romance de Diogo com Luciana começa, pois antes ele aproveita a vida de solteiro e depois se envolve com Dirce (Lucielle di Camargo), que trabalha como telefonista no hotel. Além disso, Diogo deixa o Brasil e passa um período nos Estados Unidos.

Em caráter de curiosidade, este período que Diogo ficou nos Estados Unidos, o ator Rodrigo Santoro deixou a novela de Manoel Carlos e partiu para a América do Norte para gravar uma participação no filme As Panteras - Detonando (2003). Após o trabalho no longa-metragem, que foi curta como o personagem Emmers, que não chegou a ter falas, Santoro retornou ao Brasil e voltou a filmar Mulheres Apaixonadas.

É só depois que Diogo retorna ao país que seu romance com Luciana engata. Ele aparece na casa da amada e eles vão parar na cama. Nesta altura da história, a personagem de Camila Pitanga está separada há pouco tempo do médico Cesar (Jose Mayer), que escolhe ficar com seu grande amor do passado, Helena (Christiane Torloni). Sem empecilhos ou outros pretendentes no caminho, Diogo e Luciana terminam juntos. Eles não se casam ou ficam noivos, mas decidem ir morar juntos em Nova York.

Final de Marina em Mulheres Apaixonadas

Não é apenas Diogo que ganha um novo par romântico na novela Mulheres Apaixonadas. Após se separar do personagem de Rodrigo Santoro, Marina começa a se envolver com Expedito (Rafael Calomeni), namorado de Lorena (Susana Vieira), sua ex-sogra. Os dois se aproximam porque Marina começa a trabalhar como fotógrafa e faz alguns projetos com o modelo.

O primeiro beijo deles acontece enquanto Expedito ainda está com Lorena, mas eles não vão para a cama antes de o romance do modelo estar terminado com a ricaça. Os dois ficam juntos por um período e Expedito tem uma recaída na reta final da novela. Ele corre atrás de Lorena, mas ela não quer mais saber dele e o dispensa.

Assim, o rapaz continua ao lado de Lorena, com quem fica até o final da novela. Porém, diferente do final de Diogo, o de Lorena não é tão feliz assim, já que Expedito e ela vivem em conflitos por causa do ciúmes absurdo da moça. Entre as últimas cenas do casal, eles aparecem brigando porque ela achou nas roupas do modelo um lenço sujo de batom de uma das colegas de trabalho dele.

