Qual o final de Silvia na novela Mulheres Apaixonadas?

Silvia (Natália do Vale) mantém um caso amoroso com o taxista Caetano (Paulo Coronato) ao longo da novela Mulheres Apaixonadas. Vivendo um casamento falido com Afrânio (Paulo Figueiredo), a ricaça encontra no homem a aventura que tanto desejava viver. O que acontece no final de Silvia em Mulheres Apaixonadas? O desfecho surpreendeu o público na época em que a novela foi ao ar pela primeira vez.

Silvia fica com quem no final da novela?

A personagem mantém o caso com Caetano até o último capítulo da trama de Manoel Carlos. Os dois ficam juntos, mas o taxista também segue casado com Rosinha (Guilherme Guinle) e namorando Shirley (Renata Pitanga), empregada da casa de Silvia.

Silvia e Caetano seguem se encontrando até que Afrânio pede o divórcio. O ricaço sabe que o casamento não tem mais chances de dar certo, até porque ele também mantém um caso com uma funcionária da joalheria do hotel.

Os dois vão colocar um fim no casamento sem brigas e de forma amigável. Silvia até vai dizer que demorou para a separação acontecer e também revela que já sabe que está sendo traída pelo marido. Afrânio se muda do apartamento em que morava com a mulher no mesmo dia e passa a viver no hotel, até que consiga mudar para o imóvel que Diogo (Rodrigo Santoro) estava reformando.

Uma das dúvidas que mais surgem entre o público da novela é se Rosinha vai descobrir que está sendo traída por Caetano com duas mulheres. A resposta é não! A esposa do taxista em nenhum momento fica sabendo sobre a infidelidade do safado.

Quem também não descobre nada é Shirley. A empregada doméstica termina a novela sem saber que o namorado já é casado e que ainda tem um caso com sua patroa.

Sendo assim, Silvia fica com Caetano no final da novela, mas não oficialmente, já que ele também tem outras duas mulheres. A personagem de Natália do Vale contrata o rapaz como seu motorista particular, para que ele deixe de trabalhar com táxi, e promove Shirley a governanta.

Por onde anda a atriz Natália do Vale?

Hoje aos 70 anos de idade, Natália do Vale está longe da televisão desde 2019. Sua última novela foi "A Dona do Pedaço" e, desde então, raramente aparece em público.

Discreta, a famosa não tem redes sociais. Seus únicos cliques mais recentes são de paparazzis, que encontram a atriz ocasionalmente pelas ruas do Rio de Janeiro.

Natália do Vale começou a carreira na televisão em 1975, quando esteve na primeira versão da novela "Gabriela". Seguiu trabalhando na Globo ao longo dos anos, tendo em seu currículo mais de 40 trabalhos entre folhetins e seriados da emissora carioca. Alguns deles foram grandes sucessos como "Saramandaia" (1976), "A Próxima Vítima" (1995), "Torre de Babel" (1998) e "Páginas da Vida" (2006).

Além das novelas, Natália esteve em três filmes e algumas peças de teatro. Hoje, não há muitas informações sobre o que a atriz está fazendo que já que ela vive de forma bastante reservada.

A carioca foi casada duas vezes. A primeira união foi com o diretor de televisão Paulo Ubiratan, entre 1981 e 1986; o segundo marido de Natália foi o empresário Vasco Dias, de quem se separou em 1994. A famosa também namorou o cantor Edu Lobo.

