Hoje tem jogo na Globo? Emissora exibe Corinthians e São Paulo (11/09)

Saiba qual é a programação do canal neste domingo, 11 de setembro, com jogos de futebol

É dia de futebol! Em rodada do Brasileirão Série A e B neste domingo, 11 de setembro, o torcedor quer saber se hoje tem jogo na Globo para assistir ao vivo. A emissora transmite três partidas diferentes a partir das 16h (Horário de Brasília), após o programa ‘Pipoca da Ivete’. Confira a programação e fique por dentro dos jogos na Globo hoje.

Hoje tem jogo na Globo ao vivo

A Globo vai passar três jogos de futebol hoje, domingo em 11 de setembro de 2022. As partidas são válidas pelo Brasileirão Série A e B, em diferentes rodadas no segundo turno.

Começamos pela elite do futebol brasileiro, a Série A do Campeonato Brasileiro pela 26ª rodada. Neste domingo, o São Paulo recebe o Corinthians no Morumbi em Clássico Majestoso pela rodada. A transmissão será para os estados de SP, MG, PE, PA, MA, CE, RN, AL, SE, BA, MT, MS, TO, PR, SC e DF com narração de Cléber Machado e comentários Caio Ribeiro, Ricardinho e Sálvio Spinola.

Para quem está nos estados de Goiás, vai assistir ao embate entre Coritiba e Atlético Goianiense, duas equipes que brigam na parte de baixo da classificação no Brasileiro para escaparem da degola. O Premiere também exibe a partida em todo o território brasileiro, para o torcedor que mora em outros estados.

Para fechar o domingo, o clássico entre Grêmio e Vasco pela 29ª rodada da Série B do Brasileirão será transmitido ao vivo neste domingo, para os estados de RJ, RS, AP, RO, RR, AC, AM, PI, PB e ES de graça. O torcedor terá a narração de Renata Silveira, com comentários de Junior, Paulo Nunes e Sandro Meira Ricci.

Agora que você já sabe que hoje tem jogo na Globo, confira a programação completa.

São Paulo x Corinthians – Brasileirão Série A

Horário: 16h

Local: Estádio do Morumbi, em São Paulo

Onde assistir: Globo (SP, MG, PE, PA, MA, CE, RN, AL, SE, BA, MT, MS, TO, PR, SC e DF), Premiere e GloboPlay

Coritiba x Atlético GO – Brasileirão Série A

Horário: 16h

Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba

Onde assistir: Globo (GO), Premiere e GloboPlay

Grêmio x Vasco – Brasileirão Série B

Horário: 16h

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre

Onde assistir: Globo (RJ, RS, AP, RO, RR, AC, AM, PI, PB e ES), SporTV, Premiere e GloboPlay

Como assistir o jogo Brasileirão online

Além de acompanhar os jogos de hoje pela TV, o torcedor também pode desfrutar da programação online, pelo próprio celular ou computador, tablet e até na smart TV, se for o caso.

Mas como assistir a Globo online e de graça hoje? Fique tranquilo torcedor, acompanhe o passo a passo e saiba como sintonizar.

1 – O primeiro passo para assistir a Globo online hoje é abrir o aplicativo pelo celular, Android ou iOS, ou no navegador pelo site www.globoplay.globo.com. Clique nos três pontinhos (ou tracinhos) que estão na parte superior esquerda da tela.

Ao abrir o menu, clique em “Agora na TV”.

2- O segundo passo é clicar em “assista agora”, que aparece no meio da tela do seu celular ou computador. Se você já tem uma conta no site da Globo, basta colocar o e-mail e a senha no campo e entrar.

Mas se você não possui, clique em “cadastre-se”, siga o passo a passo e entre no site da plataforma de streaming.

3 – Ao inserir o seu e-mail e cadastrar-se, o site do GloboPlay irá lhe redirecionar automaticamente na página de transmissão, com o mosaico da programação completo. Aí é só curtir como e onde quiser.

Outros jogos de futebol no domingo

Além dos jogos do Brasileirão, outras partidas também serão realizadas neste domingo, 11 de setembro, tanto no futebol nacional como pelo internacional.

O destaque fica para o clássico entre São Paulo e Corinthians, mas a parte da tarde também traz o jogo entre Monaco e Lyon, além de Juventus e Salernitana, no futebol italiano.

Confira uma seleção dos principais jogos de futebol neste domingo, para não perder nada.

Brasileirão Série A

Botafogo x América MG – 11h

Avaí x Athletico PR – 11h

São Paulo x Corinthians – 16h

Coritiba x Atlético GO – 16h

Goiás x Flamengo – 19h

Brasileirão Série C

Botafogo SP x Aparecidense – 11h

Paysandu x Figueirense – 17h

Mirassol x Volta Redonda – 19h

Brasileirão Série D

Amazonas x Pouso Alegre – 16h

Campeonato Espanhol

Real Madrid x Mallorca – 09h

Elche x Athletic Bilbao – 11h15

Getafe x Real Sociedad – 13h30

Betis x Villarreal – 16h

Campeonato Italiano

Bologna x Fiorentina – 10h

Lecce x Monza – 10h

Sassuolo x Udinese – 10h

Lazio x Verona – 13h

Juventus x Salernitana – 15h45

Campeonato Francês

RC Strasbourg x Clermont – 08h

Ajaccio x Nice – 10h

Angers x Montpellier – 10h

Lorient x Nantes – 10h

Toulouse x Reims – 10h

Rennes x Auxerre – 12h

Monaco x Lyon – 15h45

