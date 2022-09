Horário jogo do Brasil vôlei masculino hoje e onde assistir o Mundial

Quem vai ficar com a medalha de bronze, Brasil ou Eslovênia? As seleções perderam os jogos da semifinal no Mundial e por isso se enfrentam neste domingo, 11 de setembro, pelo terceiro lugar. O horário jogo do Brasil vôlei masculino hoje vai ser às 13h (Horário de Brasília), com transmissão ao vivo para todo o país.

Disputam a final do Mundial as seleções da Itália e Polônia.

Horário jogo do Brasil vôlei masculino hoje

O horário do jogo do Brasil no vôlei masculino hoje vai ser às 13h, uma da tarde, pelo horário de Brasília, com transmissão ao vivo e exclusiva do canal SporTV 2 e GloboPlay.

Exibindo para todos os estados do Brasil, a partida neste domingo terá transmissão apenas no canal SporTV 2, disponível em operadoras de TV por assinatura. Basta sintonizar e curtir todos os lances da briga pela medalha de bronze.

Para quem não é assinante da TV paga, existe a opção de curtir através do serviço de streaming GloboPlay, plataforma disponível para celular, tablet, computador e smart TV.

Para quem não é membro da plataforma, pode escolher o pacote no site www.globoplay.globo.com por valores entre R$24,90 até R$86,90 ao mês.

Horário jogo do Brasil vôlei masculino hoje: 13h (Horário de Brasília)

Onde assistir: SporTV 2 e GloboPlay

Tabela do Mundial de Vôlei Masculino 2022

O Mundial de Vôlei Masculino chega ao fim neste domingo, com a disputa pelo terceiro lugar e a grande final pelo título da temporada.

O Brasil fez uma boa temporada dentro de quadra, mas perdeu para a Polônia em partida acirrada no sábado. Já a Itália consagrou-se vencedora diante da Eslovênia e por isso vai disputar a decisão neste domingo.

Por outro lado, resta aos brasileiros disputarem a medalha de bronze no Mundial diante dos eslovenos, a partir das 13 da tarde, com transmissão ao vivo.

Confira todos os resultados do mata-mata no Mundial de Vôlei Masculino até aqui

OITAVAS DE FINAL

Polônia 3 x 0 Túnisia

Estados Unidos 3 x 2 Turquia

Eslovênia 3 x 1 Alemanha

Itália 3 x 1 Cuba

Holanda 0 x 3 Ucrânia

França 3 x 2 Japão

Sérvia 0 x 3 Argentina

Brasil 3 x 0 Irã

QUARTAS DE FINAL:

Itália 3 x 2 França

Eslovênia 3 x 1 Ucrânia

Argentina 1 x 3 Brasil

Polônia 3 x 2 Estados Unidos

SEMIFINAL:

Polônia 3 x 2 Brasil

Eslovênia 0 x 3 Itália

TERCEIRO LUGAR:

Brasil x Eslovênia – 13h

FINAL:

Itália x Polônia – 16h

Confira a Tabela do Mundial de Vôlei Masculino 2022 completa.