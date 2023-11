Horário da entrevista da Ana Hickmann no Domingo Espetacular

Após ter denunciado o marido Alexandre Correa por agressão no começo de novembro, Ana Hickmann dará primeira entrevista sobre o assunto neste domingo, 26, no Domingo Espetacular. O programa vai começar depois do Hora do Faro e poderá ser acompanhado pela televisão ou internet.

Que horas começa o Domingo Espetacular na Record?

O Domingo Espetacular vai começar hoje às 19h45 (horário de Brasília) na Record TV. Segundo a programação oficial do canal, o programa ficará até às 23h00 no ar, é provável que a entrevista de Ana Hickmann não seja uma das primeiras exibições da noite, por ser uma das matérias mais aguardadas da noite pelo público.

O canal de Edir Macedo já soltou uma prévia da entrevista e na conversa com Carolina Ferraz a apresentadora Ana Hickmann quebrou o silêncio e falou que sentiu medo do marido no dia da agressão. "Ele veio sim para me dar uma cabeçada. (...) Comecei a gritar porque ele não me soltava", afirmou.

No trecho publicado, Ana Hickmann também revela que sua relação com o empresário já era tóxica antes mesmo do dia em que sofreu a agressão na mansão do casal em Itu, em 11 de novembro. Além disso, Ana Hickamnn revelou na entrevista que as notícias que saíram sobre uma dívida milionária de Ana e Alexandre são verdadeiras.

Como assistir ao vivo online

A forma mais fácil de assistir ao Domingo Espetacular com Ana Hickmann é sintonizando na Record de qualquer aparelho de televisão com acesso aos canais abertos brasileiros, mas no caso de quem for estar longe de uma TV na hora da entrevista, é possível assista-la online e totalmente de graça. Para isso, será necessário ter uma conta gratuita no Playplus, que pode ser criada a qualquer momento.

Para criar a conta, é só acessar a plataforma https://www.playplus.com/ e depois clicar em "cadastre-se". Em seguida, será necessário clicar em "Play gratuito" e em seguida em "avançar".

Serão solicitados em um formulário dados pessoais como nome, e-mail, CPF, entre outros. A confirmação da conta será realizada por meio de uma mensagem SMS enviada ao celular informado no site.

Depois, com login e senha em mãos, é só acessar o Playplus no horário da entrevista de Ana Hickmann no Domingo Espetacular e clicar na aba "ao vivo" na plataforma para poder conferir a transmissão da Record TV em tempo real.

