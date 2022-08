Horário da novela Além da Ilusão hoje, penúltimo capítulo

O horário da novela Além da Ilusão hoje permanece na faixa das 18h. Nesta quinta-feira, 18, o público acompanha o penúltimo capítulo da trama de Alessandra Poggi e os finais de Davi (Rafael Vitti), Isadora (Larissa Manoela), Úrsula (Bárbara Paz) e os demais personagens da trama.

Qual o horário da novela Além da Ilusão hoje?

O horário da novela Além da Ilusão hoje é às 18h15, horário de Brasília, na Globo, logo após A Favorita. A Globo não libera os resumos dos dois últimos episódios da novela para manter o suspense para o público, mas pode-se esperar cenas de finais felizes para os personagens.

Davi finalmente será considerado inocente no processo da morte de Elisa (Larissa Manoela). O mocinho sairá da cadeia no capítulo de hoje e terá sua liberdade de volta. “Pode sair, Davi. Já pode viver sua vida livremente com o nome que teu pai te deu”, dirá o delegado Salvador (Jorge Lucas).

O rapaz ainda tem nas costas um crime que ele realmente cometeu por ter passado quase toda a novela fingindo ser Rafael Antunes, mas conseguirá absorção. “Invoquei o artigo 20 do código penal. Ele fala sobre o ‘estado de necessidade’ e prevê a exclusão da culpa em determinadas situações. Isso se aplicou ao seu caso, que foi vítima de uma tramoia judicial e precisou cometer esse crime para se defender”, explicará o advogado Artur (Patrick Sampaio).

Quem estará esperando por ele do lado de fora da cadeia será Isadora, que vai comemorar a liberdade do amado. “Viu só? Nenhuma acusação pesa mais sobre você. Nada mais pode atrapalhar nossa felicidade!”, dirá a mocinha. As cenas antecedem o final feliz do casal protagonista, que será mostrado na sexta-feira, dia do último capítulo da novela.

Já Úrsula começará a ser punida pelos seus crimes ainda hoje. Após ter sido entregue à polícia pelo próprio Joaquim (Danilo Mesquita), ela será levada para a cadeia, mas antes vai levar um tapa de Violeta (Malu Galli). “Esse é o tapa que fiquei lhe devendo. Espero que apodreça no xilindró!”, dirá a mãe de Isadora.

Enquanto isso, Joaquim começa a traçar seu final de redenção. O almofadinha devolverá o bebê de Heloísa (Paloma Duarte) e confessará a Eugênio (Marcello Novaes) suas maldades. “Faço coisas erradas há muito tempo. Não quero me eximir da culpa, mas o fato é que eu sempre ouvi da Úrsula que o dinheiro era a coisa mais importante da vida. Ela sempre me instigou a levar às últimas consequências tudo que pudesse nos fazer mais ricos e poderosos. Aquela mulher me transformou num ser humano desprezível”, dirá.

Ele também irá até a polícia e revelará seu envolvimento na morte de Abel (Adriano Petermann). “Tenho uma confissão a fazer, delegado. Foi a Úrsula que matou o Abel. E eu a ajudei a se livrar do corpo”, dirá.

Novela das 6 quando termina?

A atual novela das seis, Além da Ilusão, termina na próxima sexta-feira, 19 de agosto, com reapresentação do último capítulo no dia 20.

A partir de segunda-feira, 22, o público passa a acompanhar Mar do Sertão, novela de Mário Teixeira. A história se passa na fictícia cidade de Canta Pedra, no sertão brasileiro. A história gira em torno do triângulo amoroso entre Candoca (Isadora Cruz), Zé Paulino (Sérgio Guizé) e Tertulinho (Renato Góes).

Quando Zé Paulino e Candoca estão prestes a se casar, Tertulinho retorna para Canta Pedra e fica obcceado pela moça, mesmo sabendo que ela está comprometida com o funcionário de seu pai. No entanto, Zé é dado como morto após sofrer um acidente.

Dez anos depois, ele aparece mais vivo do que nunca e deixa a cidade em choque. Para sua decepção, ele encontra sua amada Candoca casada com Tertulinho.

Além do triângulo amoroso, Mar do Sertão mostra a luta por poder, o descaso do prefeito Sabá (Welder Rodrigues) e do delegado que pouco ligam para o povo da cidade e a disputa por água.