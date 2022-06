Horário da novela Pantanal hoje (28/06): Velho do Rio arde nas chamas

O horário da novela Pantanal hoje é logo após o Jornal Nacional, como de costume. O capítulo desta terça-feira, 28, mostrará o Velho do Rio (Osmar Prado) em perigo. O pai de todas as sucuris será vítima de um incêndio causado por um fazendeiro da região e correrá risco de morrer na novela.

Qual o horário da novela Pantanal hoje na Globo?

Qual o horário da novela Pantanal hoje? A trama hoje começa às 21h30, horário de Brasília, na Globo. O episódio terá 1h05 de duração, sendo errado às 22h35, de acordo com o cronograma oficial da Globo. O folhetim será seguido do No Limite.

O capítulo de hoje mostrará o Velho do Rio em perigo. O pai de todas as sucuris tentará punir um fazendeiro e seus capangas, que colocaram fogo na mata e queimaram parte da região. O Velho, que age como protetor das belezas naturais do Pantanal, tentará impedir que eles causem mais prejuízos.

No entanto, o plano da entidade dá errado e ele acaba sendo atingido pelas chamas. O Velho agonizará com as chamas que queimam a sua pele e por pouco não morrerá – por sorte, ele assumirá a forma de sucuri e será resgatado pelos bombeiros da região.

Enquanto isso, na fazenda, José Leôncio (Marcos Palmeira) sentirá uma pontada no peito e terá um mau pressentimento. O fazendeiro ficará tão agoniado que irá até à capela rezar e pedirá para que Deus tire esse sentimento ruim de dentro dele. O rei do gado até comprará sal grosso, mas a compra será cancelada por Jove (Jesuíta Barbosa).

O folhetim também mostra mais conflitos na segunda família de Tenório (Murilo Benício). Marcelo (Lucas Leto) não concorda com a forma que seu pai trata os negócios. Depois de mais uma discussão, o rapaz pedirá desculpas ao vilão, que vai ceder ao pedido do filho e o levará para o Pantanal.

Guta (Julia Dalavia) estará de malas prontas para ir embora da fazenda após a confusão com Tadeu (José Loreto), mas mudará de ideia ao ver Marcelo chegando no local.

Já Filó (Dira Paes) finalmente revelará que Tadeu não é filho legítimo de José Leôncio.

Velho do Rio morre?

O Velho do Rio não morre no incêndio. No entanto, em cenas que devem ir ao ar ainda nesta semana, ele correrá risco de morte mais uma vez.

Isso porque a entidade irá assumir a forma de sucuri e tentará matar Tenório (Murilo Benício) – ele havia prometido para Juma (Alanis Guillen) e Muda (Bella Campos) que elas não precisavam mais tentar se vingar do vilão, pois a natureza cuidaria disso.

Tenório estará na beira do rio, tentando fazer o motor do barco pegar, quando a sucuri surgirá para dar o bote nele. Ele será alertado por Marcelo: “Pai, cuidado!”.

Ele e a cobra vão se atracar, mas o pai de Guta conseguirá sacar o revólver e atirar no Velho. “Morre, maldita! Toma chumbo, desgraça!”, gritará ele. Ferido, ele foge para a água e pensa em pedir a ajuda de Juma para socorrê-lo, mas teme que a menina-onça queira se vingar do fazendeiro depois de descobrir o que ele fez. “Se ela me ver, vai atrás do maldito… Ocê não pode deixar ela errar o caminho dela por vingança…”, diz o pai de todas as sucuris mais uma vez.

Nos próximos capítulos…

Essa semana ainda guarda a visita de Mariana (Selma Egrei) e Zaquieu (Silvero Pereira) ao Pantanal. Irma (Camila Morgado) vai conseguir convencer sua mãe a se mudar para a fazenda de José Leôncio. Apesar de empolgado com a viagem, o mordomo vai sofrer nas terras pantaneiras ao ouvir insultos homofóbicos dos peões.

